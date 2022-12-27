Риз Уизерспун показала, как провела Рождество с детьми и мужем (фото)
Знаменитость редко делится снимками своих наследников.
46-летняя американская актриса Риз Уизерспун поделилась трогательными рождественскими кадрами с мужем и детьми. Снимки звезда экрана опубликовала в Instagram-аккаунте с почти 30 млн подписчиков.
По случаю Рождества 2022 знаменитость поделилась семейными фото, на которых засветились все ее дети: 23-летняя Ава Филлип, 19-летний Дикон Филлип и 10-летняя Теннесси Тот.
Старшие дети Риз Уизерспун Ава и Дикон – появились в первом браке актрисы с Райаном Филлипом. Звездные супруги были вместе с 1999 по 2008 годы.
С 2011 Уизерспун замужем за 52-летним Джимом Тотом.
Отметим, что звезда сериала "Большая маленькая ложь" редко показывает своих потомков в соцсетях.
"Желаю всем ВАМ счастливого Рождества и веселых праздников от нашей семьи вашей! 🥰🎄✨", — подписала карусель фото многодетная мама.
В частности, 46-летняя американская актриса показала предновогодние кадры со своей мамой и другими членами семьи.
"Рождественский ужин с семьей! 🥂🎄❤️", — отметила знаменитость.
Напомним, Риз Уизерспун вышла на публику со старшей дочерью.
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