Риз Уизерспун показала, как провела Рождество с детьми и мужем (фото)

Знаменитость редко делится снимками своих наследников.

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46-летняя американская актриса Риз Уизерспун поделилась трогательными рождественскими кадрами с мужем и детьми. Снимки звезда экрана опубликовала в Instagram-аккаунте с почти 30 млн подписчиков.

По случаю Рождества 2022 знаменитость поделилась семейными фото, на которых засветились все ее дети: 23-летняя Ава Филлип, 19-летний Дикон Филлип и 10-летняя Теннесси Тот.

Старшие дети Риз Уизерспун Ава и Дикон – появились в первом браке актрисы с Райаном Филлипом. Звездные супруги были вместе с 1999 по 2008 годы.

С 2011 Уизерспун замужем за 52-летним Джимом Тотом.

Отметим, что звезда сериала "Большая маленькая ложь" редко показывает своих потомков в соцсетях.

[ + – ] Риз Уизерспун с семьей

"Желаю всем ВАМ счастливого Рождества и веселых праздников от нашей семьи вашей! 🥰🎄✨", — подписала карусель фото многодетная мама.

[ + – ] Риз Уизерспун

В частности, 46-летняя американская актриса показала предновогодние кадры со своей мамой и другими членами семьи.

"Рождественский ужин с семьей! 🥂🎄❤️", — отметила знаменитость.

Напомним, Риз Уизерспун вышла на публику со старшей дочерью.

Также Фокус писал об идеальном черном вечернем платье, которое ранее продемонстрировала Риз Уизерспун.