Риз Уизерспун вышла в свет в идеальном черном платье

Актриса выглядела сногсшибательно в минималистичном образе.

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46-летняя американская актриса Риз Уизерспун посетила премьеру фильма "Кое-то от Тиффани" в Лос-Анджелесе, продемонстрировав на ковровой дорожке невероятно элегантный минималистичный образ.

Для выхода в свет знаменитость выбрала маленькое черное платье, наверное, по аналогии и Одри Хепберн, сыгравшей в фильме "Завтрак у Тиффани". Платье на тонких бретелях длиной чуть ниже колена облегало фигуру актрисы, подчеркивая грудь, а образ дополнили золотое ожерелье и туфли-лодочки.

[ + – ] Риз Уизерспун выбрала маленькое черное платье Фото: Getty

Волосы актриса оставила распущенными, а в макияже сделала акцент на губы, выбрав светло-розовую помаду.

Фильм "Кое-то от Тиффани" это – романтическая рождественская комедия, рассказывающая о том, как удивительные совпадения и случайная ошибка меняют жизни двух друзей. Фильм выходит в прокат 9 декабря этого года.

Ранее мы писали, что Уизерспун отлично выглядит в коротких нарядах. Во время ее выхода в свет с дочерью на Риз было элегантное мини-платье в клетку.

Напомним, Риз Уизерспун и Эштон Катчер стали прекрасным дуэтом, участвуя в съемках фильма "Твое место или мое" для сервиса Netflix. Они продемонстрировали, что в прекрасных отношениях, на днях, когда в Сети показали легкое общение и флирт, обсуждая работу и свои мечты.