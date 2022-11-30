Різ Візерспун вийшла в світ в ідеальній чорній сукні
Актриса виглядала надзвичайно в мінімалістичному образі.
46-річна американська актриса Різ Візерспун відвідала прем'єру фільму "Дещо від Тіффані" у Лос-Анджелесі, продемонструвавши на килимовій доріжці неймовірно елегантний мінімалістичний образ.
Для появи знаменитість обрала маленьку чорну сукню, напевно, за аналогією й Одрі Гепберн, яка зіграла у фільмі "Сніданок у Тіффані". Сукня на тонких бретелях довжиною трохи нижче коліна облягала фігуру актриси, підкреслюючи груди, а образ доповнили золоте намисто та туфлі-човники.
Волосся актриса залишила розпущеним, а в макіяжі зробила акцент на губи, обравши світло-рожеву помаду.
Фільм "Дещо від Тіффані" це — романтична різдвяна комедія, яка розповідає про те, як дивовижні збіги та випадкова помилка змінюють життя двох друзів. Фільм виходить у прокат 9 грудня цього року.
Раніше ми писали, що Візерспун має чудовий вигляд у коротких вбраннях. Під час її виходу у світ з дочкою на Різ була елегантна мінісукня в клітинку.
Нагадаємо, Різ Візерспун і Ештон Кутчер стали чудовим дуетом, беручи участь у зйомках фільму "Твоє місце чи моє" для сервісу Netflix. Вони продемонстрували, що у чудових стосунках, днями, коли у мережі показали легке спілкування та флірт, обговорюючи роботу та свої мрії.