Різ Візерспун та Ештон Кутчер фліртували в ефірі після зйомок у ромкомі для Netflix (ВІДЕО)

Актори Різ Візерспун та Ештон Кутчер стали чудовим дуетом, беручи участь у зйомках фільму "Твоє місце чи моє" для сервісу Netflix.

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Вони продемонстрували, що у чудових стосунках, днями, коли у мережі показали легке спілкування та флірт, обговорюючи роботу та свої мрії. Про це повідомляє People.

Журналісти пишуть, що вже одне те, що Ештон та Різ, у житті, а не в кіно, ділять екран, оголюючи свої стосунки, це саме по собі цікава подія. Ви хотіли знати, про що говорять голлівудські актори?

Актори опублікували ролик, у якому говорили про свої мрії зніматися у романтичній комедії, і тим самим рекламували свій фільм "Твоє місце чи моє".

46-річна Різ Візерспун говорить у кліпі: "Це може бути Кері Грант. Том Генкс. Розумієш, про що я? З ким би ти хотів зняти романтичну комедію? З ким завгодно!".

"Різ Візерспун", — швидко відповідає 44-річний Кутчер на запитання, з ким він хотів би ділити знімальний майданчик.

Вона ж відповідає: "Ештон, це так мило! Це буквально найприємніше, що ти мені коли-небудь говорив".

Зазначимо, написаний і знятий співавтором Crazy Ex-Girlfriend Алін Брош Маккенна, "Твоє місце чи моє" розповідає про найкращих друзів — і повні протилежності — Дебі та Пітера, які змінюються будинками і живуть так протягом тижня. Їхні персонажі — це Дебі, яка шукає стабільний розпорядок зі своїм сином у Лос-Анджелесі, та Пітер, який пливе за течією у Нью-Йорку. Втім, незабаром вони виявляють, що те, що вони шукали, може виявитися не тим, що їм насправді потрібне.

До акторського складу також входять Джессі Вільямс, Зої Чао, Веслі Кіммел, Гріффін Метьюз, Рейчел Блум, Ширі Епплбі, Велла Ловелл, Тіг Нотаро та Стів Зан.

Нагадаємо, 45-річна актриса Різ Візерспун мати чудовий вигляд у коротких вбраннях. Під час її виходу у світ з дочкою на Різ була елегантна мінісукня в клітку.