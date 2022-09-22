Риз Уизерспун и Эштон Катчер флиртовали в эфире после съемок в ромкоме для Netflix (ВИДЕО)

Актеры Риз Уизерспун и Эштон Катчер стали прекрасным дуэтом, участвуя в съемках фильма "Твое место или мое" для сервиса Netflix.

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Они продемонстрировали, что в прекрасных отношениях, на днях, когда в Сети показали легкое общение и флирт, обсуждая работу и свои мечты. Об этом сообщает People.

Журналисты пишут, что уже одно то, что Эштон и Риз, в жизни, а не в кино, делят экран, обнажая свои отношения, это само по себе интересное события. Вы хотели знать, о чем разговаривают голливудские актеры?

Актеры опубликовали ролик, в котором говорили о своих мечтах сниматься в романтической комедии, и тем самым рекламировали свой фильм "Твое место или мое".

46-летняя Риз Уизерспун говорит в клипе: "Это может быть Кэри Грант. Том Хэнкс. Понимаешь, о чем я? С кем бы ты хотел снять романтическую комедию? С кем угодно!".

"Риз Уизерспун", — быстро отвечает 44-летний Катчер на вопрос, с кем бы он хотел делить съемочную площадку.

Она же отвечает: "Эштон, это так мило! Это буквально самое приятное, что ты мне когда-либо говорил".

Отметим, написанный и снятый соавтором Crazy Ex-Girlfriend Алин Брош Маккенна, "Твое место или мое" рассказывает о лучших друзьях — и полных противоположностях — Дебби и Питере, которые меняются домами и живут так на протяжении недели. Их персонажи — это Дебби, которая ищет стабильный распорядок со своим сыном в Лос-Анджелесе, и Питер, который плывет по течению в Нью-Йорке. Впрочем, вскоре они обнаруживают, что то, что они искали, может оказаться не тем, что им на самом деле нужно.

В актерский состав также входят Джесси Уильямс, Зои Чао, Уэсли Киммел, Гриффин Мэтьюз, Рэйчел Блум, Шири Эпплби, Велла Ловелл, Тиг Нотаро и Стив Зан.

Напомним, 45-летняя актриса Риз Уизерспун отлично выглядит в коротких нарядах. Во время ее выхода в свет с дочерью на Риз было элегантное мини-платье в клетку.