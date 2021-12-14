Риз Уизерспун вышла в свет в мини-платье с дочерью

Звезда продемонстрировала подтянутую фигуру и стройные ноги

45-летняя американская актриса и продюсер Риз Уизерспун посетила премьеру мультфильма "Зверопой 2" в Лос-Анджелесе. На мероприятии знаменитость продемонстрировала мини-платье в клетку, которое было расшито пайетками. На ногах голливудской актрисы были красовались эффектные туфли-лодочки.

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Риз сопровождала ее 22-летняя дочь Ава Филлипп, рожденная от актера Райана Филлиппа. На красную дорожку мама и дочь вышли вместе. Стоит напомнить, что Риз Уизерспун познакомилась с отцом Авы в 1997 году на одной из вечеринок. А после съемок фильма "Жестокие игры" в 1999 году они уже были помолвлены. Актерская пара прожила в браке девять лет. На данный момент Риз замужем за агентом Джимом Тотом, от которого в 2012 году родила сына Теннесси Джеймса.

[ + – ] Риз Уизерспун с 22-летней дочерью Авой

Ранее Фокус сообщал, что Риз Уизерспун увеличила свое состояние на 900 млн долларов. Она продала свою успешную компанию Hello Sunshine, созданную в 2016 году, однако намеревалась войти в состав совета директоров.

Напомним, дочь Риз Уизерспун Ава Филлипп показала своего возлюбленного, с которым она встречается более 2 лет. Пара сходила вместе на бейсбольный матч команды Giants, за которую болеет парень Авы.