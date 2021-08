Риз Уизерспун стала богаче на $900 миллионов

Актриса войдет в состав директоров новой компании и будет иметь свою долю в этом бизнесе.

45-летняя голливудская актриса Риз Уизерспун продала свою компанию Hello Sunshine, созданную в 2016 году и развившую успешную деятельность, сообщает The Wall Street Journal.

Покупателем стала новая медиакомпания, поддерживаемая частной инвестиционной компанией Blackstone и возглавляемая бывшими руководителями Disney (DIS) Томом Стэггсом и Кевином Майером. Точная сумма сделки не разглашается, но, по данным источника издания, она превышает $900 млн. Известно, что нынешнее топ-руководство Hello Sunshine останется и продолжит управлять компанией, а Риз Уизерспун и гендиректор компании Сара Харден войдут в состав директоров новой организации, название которой пока тоже не называется.

У себя в Instagram актриса написала:

"Какой потрясающий день! Я запустила Hello Sunshine, чтобы изменить представления о женщинах в средствах массовой информации. За последние несколько лет мы наблюдали, как наша миссия реализуется через книги, телевидение, фильмы и социальные сети. Сегодня мы делаем огромный шаг вперед, установив партнерские отношения с @blackstone, что позволит нам рассказывать еще более занимательные, впечатляющие и информативные истории о жизни женщин во всем мире. Я очень воодушевлена тем, что это означает для нашего будущего. Я полна решимости и впредь создавать возможности для авторов любого происхождения (с опытом и без), чтобы они могли рассказывать свои истории и охватывать все большую аудиторию".

Hello Sunshine стояла за такими проектами как "Большая маленькая ложь", "И повсюду тлеют пожары" и "Утреннее шоу", а также фильм "Исчезнувшая". Также она включает в себя книжный клуб и подкасты.

Эта компания – одна из нескольких, возглавляемых знаменитостями. В прошлом году звезда баскетбола Леброн Джеймс основал компанию SpringHill Co., в которую входят развлекательные компании SpringHill Entertainment и Uninterrupted LLC. Уилл Смит и Джада Пинкетт-Смит стали соучредителями Westbrook Inc., которую, как сообщает The Journal, также заинтересовали Стэггс и Майер.