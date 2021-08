Різ Візерспун стала багатшою на $900 мільйонів

Акторка увійде до складу директорів нової компанії і матиме свою частку в цьому бізнесі.

45-річна голлівудська акторка Різ Візерспун продала свою компанію Hello Sunshine, створену в 2016 році, яка розвинула успішну діяльність, повідомляє The Wall Street Journal.

Покупцем стала нова медіакомпанія, підтримувана приватною інвестиційною компанією Blackstone та очолювана колишніми керівниками Disney (DIS) Томом Стеггсом і Кевіном Маєром. Точна сума угоди не розголошується, але, за даними джерела видання, вона перевищує $900 млн. Відомо, що нинішнє топкерівництво Hello Sunshine залишиться і продовжить керувати компанією, а Різ Візерспун і гендиректор компанії Сара Харден увійдуть до складу директорів нової організації, назва якої поки теж не називається.

У себе в Instagram акторка написала:

"Який приголомшливий день! Я запустила Hello Sunshine, щоб змінити уявлення про жінок у засобах масової інформації. За останні кілька років ми спостерігали, як наша місія реалізується через книги, телебачення, фільми та соціальні мережі. Сьогодні ми робимо величезний крок вперед, встановивши партнерські відносини з @blackstone, що дозволить нам розповідати ще більш цікаві, разючі й інформативні історії про життя жінок у всьому світі. Я дуже натхненна тим, що це означає для нашого майбутнього. Я сповнена рішучості й надалі створювати можливості для авторів будь-якого походження (з досвідом і без), щоб вони могли розповідати свої історії та охоплювати все більшу аудиторію".

Hello Sunshine стояла за такими проєктами як "Велика маленька брехня", "І всюди тліють пожежі" та "Ранкове шоу", а також фільм "Зникла". Також вона враховує книжковий клуб і подкасти.

Ця компанія — одна з декількох, очолюваних відомими людьми. У минулому році зірка баскетболу Леброн Джеймс заснував компанію SpringHill Co., в яку входять розважальні компанії SpringHill Entertainment та Uninterrupted LLC. Вілл Сміт і Джада Пінкетт-Сміт стали співзасновниками Westbrook Inc., яку, як повідомляє The Journal, також зацікавили Стеггс і Маєр.