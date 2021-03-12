Різ Уізерспун і Дженніфер Еністон повернулися до зйомок в серіалі "Ранкове шоу"

Папараці вдалося проникнути на знімальний майданчик і сфотографувати актрис за роботою.

В кінці лютого нарешті почалися зйомки другого сезону популярного серіалу "Ранкове шоу" з Дженніфер Еністон від Apple TV+. І актрис вже вдалося сфотографувати за роботою. Про це пише Instyle.

Зйомки кілька разів відкладали через пандемію коронавірусу, а також через те, що довелося переписувати сценарій, щоб врахувати сучасні реалії, які включають самоізоляцію, соціальне дистанціювання та інші деталі. Однак актори запевнили, що це звичайна справа.

[ + – ] Дженніфер Еністон на зйомках серіалу "Ранкове шоу" [ + – ] Дженніфер Еністон на зйомках серіалу "Ранкове шоу"

"Те ж саме було і в першому сезоні. Сценаристам довелося переписувати все, щоб включити рух #MeToo", — поділився актор Марк Дюпласс.

Дата виходу другого сезону серіалу поки не оголошена. Також невідомі деталі сюжету і чи буде в серіалі запрошена зірка. У минулому сезоні нею стала відома тенісистка Марія Шарапова.

На фото, що з'явилися в Мережі, видно, що героїня Еністон відмінно проводить час за коктейлем, а героїня Різ поспішає на зйомки.

[ + – ] Дженніфер Еністон на зйомках серіалу "Ранкове шоу"/Всі фото: Rex [ + – ] Різ Уізерспун на зйомках серіалу "Ранкове шоу"

Нагадаємо, в серіалі розповідається про роботу на телебаченні, зокрема в популярному "Ранковому шоу". Дженніфер Еністон грає відому телеведучу Алекс Леві, колегу якої Мітча Кеслера (Стів Карелл) звільняють через звинувачення в сексуальних домаганнях. Після його відходу напарницею Леві стає провінційна журналістка Бредлі Джексон (Різ Уізерспун). Стосунки між ними спочатку досить напружені, але незабаром вони знаходять спільну мову і починають разом боротися за справедливість.

Цікаво, але виробництво кожної серії серіалу обходиться в 15 мільйонів доларів.