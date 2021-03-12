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Різ Уізерспун і Дженніфер Еністон повернулися до зйомок в серіалі "Ранкове шоу"

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Дженніфер Еністон і Різ Уізерспун
Фото: Скриншот | Дженніфер Еністон і Різ Уізерспун в першому сезоні серіалу "Ранкове шоу"

Папараці вдалося проникнути на знімальний майданчик і сфотографувати актрис за роботою.

В кінці лютого нарешті почалися зйомки другого сезону популярного серіалу "Ранкове шоу" з Дженніфер Еністон від Apple TV+. І актрис вже вдалося сфотографувати за роботою. Про це пише Instyle.

Зйомки кілька разів відкладали через пандемію коронавірусу, а також через те, що довелося переписувати сценарій, щоб врахувати сучасні реалії, які включають самоізоляцію, соціальне дистанціювання та інші деталі. Однак актори запевнили, що це звичайна справа.

Дженніфер Еністон, "Ранкове шоу"
Дженніфер Еністон на зйомках серіалу "Ранкове шоу"
Дженніфер Еністон, "Ранкове шоу"
Дженніфер Еністон на зйомках серіалу "Ранкове шоу"

"Те ж саме було і в першому сезоні. Сценаристам довелося переписувати все, щоб включити рух #MeToo", — поділився актор Марк Дюпласс.

Дата виходу другого сезону серіалу поки не оголошена. Також невідомі деталі сюжету і чи буде в серіалі запрошена зірка. У минулому сезоні нею стала відома тенісистка Марія Шарапова.

На фото, що з'явилися в Мережі, видно, що героїня Еністон відмінно проводить час за коктейлем, а героїня Різ поспішає на зйомки.

Дженніфер Еністон, "Ранкове шоу"
Дженніфер Еністон на зйомках серіалу "Ранкове шоу"/Всі фото: Rex
Різ Уізерспун, "Ранкове шоу"
Різ Уізерспун на зйомках серіалу "Ранкове шоу"

Нагадаємо, в серіалі розповідається про роботу на телебаченні, зокрема в популярному "Ранковому шоу". Дженніфер Еністон грає відому телеведучу Алекс Леві, колегу якої Мітча Кеслера (Стів Карелл) звільняють через звинувачення в сексуальних домаганнях. Після його відходу напарницею Леві стає провінційна журналістка Бредлі Джексон (Різ Уізерспун). Стосунки між ними спочатку досить напружені, але незабаром вони знаходять спільну мову і починають разом боротися за справедливість.

Цікаво, але виробництво кожної серії серіалу обходиться в 15 мільйонів доларів.