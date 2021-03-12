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Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон вернулись к съемкам в сериале "Утреннее шоу"

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Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун
Фото: Скриншот | Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун в первом сезоне сериала "Утреннее шоу"

Папарацци удалось проникнуть на съемочную площадку и снять актрис за работой

В конце февраля наконец начались съемки второго сезона популярного сериала "Утреннее шоу" с Дженнифер Энистон от Apple TV+. И актрис уже удалось сфотографировать за работой. Об этом пишет Instyle.

Съемки несколько раз откладывали из-за пандемии коронавируса, а также из-за того, что пришлось переписывать сценарий, чтобы учесть современные реалии, которые включают самоизоляцию, социальное дистанциирование и прочие детали. Однако актеры заверили, что это обычное дело.

Дженнифер Энистон, "Утреннее шоу"
Дженнифер Энистон на съемках сериала "Утреннее шоу"
Дженнифер Энистон, "Утреннее шоу"
Дженнифер Энистон на съемках сериала "Утреннее шоу"

"То же самое было и в первом сезоне. Сценаристам пришлось переписывать все, чтобы включить движение #MeToo", — поделился актер Марк Дюпласс.

Дата выхода второго сезона сериала пока не объявлена. Также неизвестны детали сюжета и будет ли в сериале приглашенная звезда. В прошлом сезоне ею стала известная теннисистка Мария Шарапова.

На фото, что появились в Сети, видно, что героиня Энистон отлично проводит время за коктейлем, а героиня Риз спешит на съемки.

Дженнифер Энистон, "Утреннее шоу"
Дженнифер Энистон на съемках сериала "Утреннее шоу"/Все фото: Rex
Риз Уизерспун, "Утреннее шоу"
Риз Уизерспун на съемках сериала "Утреннее шоу"

Напомним, в сериале рассказывается о работе на телевидении, в частности в популярном "Утреннем шоу". Дженнифер Энистон играет известную телеведущую Алекс Леви, коллегу которой Митча Кесслера (Стив Карелл) увольняют из-за обвинений в сексуальных домогательствах. После его ухода напарницей Леви становится провинциальная журналистка Брэдли Джексон (Риз Уизерспун). Отношения между ними сначала довольно напряженные, но вскоре они находят общий язык и начинают вместе бороться за справедливость.

Интересно, но производство каждой серии сериала обходится в 15 миллионов долларов. 