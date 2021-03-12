Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон вернулись к съемкам в сериале "Утреннее шоу"

Папарацци удалось проникнуть на съемочную площадку и снять актрис за работой

В конце февраля наконец начались съемки второго сезона популярного сериала "Утреннее шоу" с Дженнифер Энистон от Apple TV+. И актрис уже удалось сфотографировать за работой. Об этом пишет Instyle.

Съемки несколько раз откладывали из-за пандемии коронавируса, а также из-за того, что пришлось переписывать сценарий, чтобы учесть современные реалии, которые включают самоизоляцию, социальное дистанциирование и прочие детали. Однако актеры заверили, что это обычное дело.

[ + – ] Дженнифер Энистон на съемках сериала "Утреннее шоу" [ + – ] Дженнифер Энистон на съемках сериала "Утреннее шоу"

"То же самое было и в первом сезоне. Сценаристам пришлось переписывать все, чтобы включить движение #MeToo", — поделился актер Марк Дюпласс.

Дата выхода второго сезона сериала пока не объявлена. Также неизвестны детали сюжета и будет ли в сериале приглашенная звезда. В прошлом сезоне ею стала известная теннисистка Мария Шарапова.

На фото, что появились в Сети, видно, что героиня Энистон отлично проводит время за коктейлем, а героиня Риз спешит на съемки.

[ + – ] Дженнифер Энистон на съемках сериала "Утреннее шоу"/Все фото: Rex [ + – ] Риз Уизерспун на съемках сериала "Утреннее шоу"

Напомним, в сериале рассказывается о работе на телевидении, в частности в популярном "Утреннем шоу". Дженнифер Энистон играет известную телеведущую Алекс Леви, коллегу которой Митча Кесслера (Стив Карелл) увольняют из-за обвинений в сексуальных домогательствах. После его ухода напарницей Леви становится провинциальная журналистка Брэдли Джексон (Риз Уизерспун). Отношения между ними сначала довольно напряженные, но вскоре они находят общий язык и начинают вместе бороться за справедливость.

Интересно, но производство каждой серии сериала обходится в 15 миллионов долларов.