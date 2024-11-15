Донька Різ Візерспун Ава Філіп знялася в рекламі парфумів (фото)

Дочка зірки "Блондинки в законі" будує успішну кар'єру моделі. Нещодавно Ава Філіп стала обличчям модного бренду Vince Camuto.

Американська компанія, що стала відомою завдяки виробництву сумок і взуття, Vince Camuto в четвер, 14 листопада, презентувала святкову рекламну кампанію своїх ароматів за участю всесвітнього посла бренду Ави Елізабет Філліпп. Відповідними знімками реклами парфумів донька Різ Візерспун того ж дня поділилася у своєму акаунті в Instagram.

На знімках Ава представляє флакони з новими ароматами Vince Camuto. Вона зображена на тлі золотих повітряних куль у красивій сукні-бюстьє з фатину ніжно-рожевого кольору. Модель для фотосесії нанесла яскравий макіяж, підкресливши очі коричневими тінями і чорною підводкою, а губи — малинового відтінку помадою. Вона уклала своє світле волосся у високу зачіску з проділом посередині.

Ава, яка вивчала соціальне забезпечення в Каліфорнійському університеті в Берклі, почала кар'єру моделі 2018 року у віці 19 років для осіннього лукбука Rodarte. Потім вона знялася в рекламних кампаніях Ivy Park і Pat McGrath Labs, а також у рекламній компанії одягу своєї знаменитої 48-річної матері Draper James. Співпрацю з модним брендом Vince Camuto, який був створений у 2005 році уродженцем Нью-Йорка Вінсом Камуто, вихідцем з сім'ї емігрантів з Сицилії, 25-річна Філіп почала у квітні минулого року.

Дівчину неодноразово в соціальних мережах критикували за зайву вагу і татуювання, але Ава, схоже, не дуже звертає на це увагу. Вона каже, що більше прислухається до порад своєї мами. Різ якось їй сказала: "Краса — це те, що робить краса. Ви красиві настільки, наскільки добре ви ставитеся до інших людей, як ви ставитеся до себе і які ви всередині".

Раніше, 11 вересня, Різ Візерспун поділилася знімками зі своєю 25-річною донькою. Старша дочка актриси дуже схожа на неї. Багато шанувальників навіть не відразу зрозуміли, хто є хто на останній спільній фотографії.