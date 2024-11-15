Дочь Риз Уизерспун Ава Филипп снялась в рекламе духов (фото)

Дочь звезды "Блондинки в законе" строит успешную карьеру модели. Недавно Ава Филипп стала лицом модного бренда Vince Camuto.

Американская компания, ставшая известной благодаря производству сумок и обуви, Vince Camuto в четверг, 14 ноября, представила праздничную рекламную кампанию своих ароматов с участием всемирного посла бренда Авы Элизабет Филлипп. Соответствующими снимками рекламы духов дочь Риз Уизерспун в тот же день поделилась в своем аккаунте в Instagram.

На снимках Ава представляет флаконы с новыми ароматами Vince Camuto. Она изображена на фоне золотых воздушных шаров в красивом платье-бюстье из фатина нежно-розового цвета. Модель для фотосессии нанесла яркий макияж, подчеркнув глаза коричневыми тенями и черной подводкой, а губы — малинового оттенка помадой. Она уложила свои светлые волосы в высокую прическу с пробором посредине.

Ава, изучавшая социальное обеспечение в Калифорнийском университете в Беркли, начала карьеру модели в 2018 году в возрасте 19 лет для осеннего лукбука Rodarte. Затем она снялась в рекламных кампаниях Ivy Park и Pat McGrath Labs, а также в рекламной компании одежды своей знаменитой 48-летней матери Draper James. Сотрудничество с модным брендом Vince Camuto, который был создан в 2005 году уроженцем Нью-Йорка Винсом Камуто, выходцем из семьи эмигрантов с Сицилии, 25-летняя Филипп начала в апреле прошлого года.

Девушку неоднократно в социальных сетях критиковали за лишний вес и татуировки, но Ава, похоже, не очень обращает на это внимание. Она говорит, что больше прислушивается к советам своей мамы. Риз как-то ей сказала: "Красота — это то, что делает красота. Вы красивы настолько, насколько хорошо вы относитесь к другим людям, как вы относитесь к себе и каковы вы внутри".

Ранее, 11 сентября, Риз Уизерспун поделилась снимками со своей 25-летней дочерью. Старшая дочь актрисы очень похожа на нее. Многие поклонники даже не сразу поняли, кто есть кто на последней совместной фотографии.