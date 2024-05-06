Дочь Риз Уизерспун Ава ответила на "токсичные" комментарии и бодишейминг (видео)

Пользователи социальных сетей раскритиковали девушку за избыточны вес и татуировки. Ава Филипп не стала молчать и жестко ответила незнакомцам.

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Дочь знаменитой американской актрисы Риз Уизерспун Ава Филипп раскритиковала людей, которые оставляли обидные комментарии по поводу ее внешнего вида. Многие пользователи сети считают, что она имеет лишний вес. Девушка расценила высказывания, как бодишейминг, сообщает Daily Mail.

24-летняя Ава опубликовала два отдельных клипа — один о том, как люди стыдят ее за тело, а другой о людях, критикующих ее татуировки.

О людях, комментирующих ее тело, она написала: "Красивая – это то же самое, что и красивица, детки… а бодишейминг — это просто токсичное поведение.

Я вижу, что подобные вещи происходят часто с молодыми девушками и женщинами, но позвольте мне внести ясность: бодишейминг токсичен, независимо от того, кто является объектом. Мы все заслуживаем того, чтобы чувствовать себя в безопасности и спокойствии".

Она сообщила, что ее вес остался прежним, несмотря на разные, необоснованные мнения: "Я видела комментарии разных незнакомцев относительно моего тела. Первый сказал, что мне следует принять Оземпик, потому что я слишком толстая… Второй обвинил меня в том, что я морю себя голодом, потому что я слишком худая…Это такая чушь. Вы не всегда знаете, через что кто-то прошел или с чем он борется", — отметила Ава.

Также дочь Риз Уизерспун заявила, что ей плевать на мнение других о ее татуировках, для нее это не имеет никакого значения.

В ее втором клипе на TikTok она показала свои татуировки на руках и написала: "Когда незнакомцы в сети говорят, что ненавидят мои татуировки… #неправильнаядевушка #извинитенежалко. В конце концов, не имеет значения, что думает кто-то, кроме тебя".

Как отметила Ава Филипп, своими публикациями она хотела привлечь внимание к теме бодишейминга и научить людей отвечать на несправедливую критику.

Напомним, 29 апреля сообщалось, что Риз Уизерспун в элегантном платье вышла на красную дорожку престижной премии AFI. Актриса пришла на церемонию поддержать Николь Кидман. На звездном мероприятии присутствовали многие звезды: Кит Урбан, Мишель Пфайффер и Морган Фриман.