Дочь Риз Уизерспун показала бойфренда — копию своего отца

Ава Филлипп – дочь актера Райана Филлиппа

Ава Филлипп опубликовала фото с бойфрендом, а в Сети снова сравнили их с ее родителями Риз Уизерспун и Райаном Филлиппом. Об этом пишет USmagazine.

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21-летняя дочь актеров Риз Уизерспун и Райана Филлиппа Ава, на выходных опубликовала новую фотографию со своим возлюбленным Оуэном Махони. Пара посетила бейсбольный матч команды Giants, за которую болеет бойфренд Авы.

"Он фанат Giants, а я — фанатка картошки фри с чесноком", — написала девушка в соцсетях.

[ + – ] Ава Филлипп и Оуэн Махони [ + – ] Ава Филлипп и Оуэн Махони

Однако внимание комментаторов и журналистов снимок привлек не поэтому. Просто бойфренд Авы поразительно похож на отца девушки – актера Райана Филлиппа.

Ава и Оуэн встречаются около двух лет. Они оба учатся в Калифорнийском университете в Беркли.

Риз Уизерспун познакомилась с Райаном Филлиппом в 1997 году на вечеринке. На съемках фильма "Жестокие игры" два года спустя они уже были помолвлены. Пара прожила в браке девять лет.

[ + – ] Риз Уизерспун, Райан Филлипп и Сара Мишель Геллар в фильме "Жестокие игры"" Фото: Скриншот

Риз и Райана называли самой красивой парой Голливуда. Сейчас актриса замужем за агентом Джимом Тотом, от которого в 2012 году она родила сына Теннесси Джеймса.

Райан больше не женился. Последние его отношения закончились скандалом: его подруга Элси Хьюитт обвинила его в избиениях.