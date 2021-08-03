Дочка Різ Візерспун показала бойфренда — копію свого батька
Ава Філліпп — дочка актора Раяна Філліппа.
Ава Філліпп опублікувала фото з бойфрендом, а в мережі знову порівняли їх з її батьками Різ Візерспун і Раяном Філліппом. Про це пише USmagazine.
21-річна дочка акторів Різ Візерспун і Раяна Філліппа Ава, на вихідних опублікувала нову фотографію зі своїм коханим Оуеном Махоні. Пара відвідала бейсбольний матч команди Giants, за яку вболіває бойфренд Ави.
"Він фанат Giants, а я — фанатка картоплі фрі з часником", — написала дівчина в соцмережах.
Однак увагу коментаторів і журналістів знімок привернув не тому. Просто бойфренд Ави разюче схожий на батька дівчини — актора Раяна Філліппа.
Ава й Оуен зустрічаються майже два роки. Вони обидва навчаються в Каліфорнійському університеті в Берклі.
Різ Візерспун познайомилася з Раяном Філліппом у 1997 році на вечірці. На зйомках фільму "Жорстокі ігри" два роки потому вони вже були заручені. Пара прожила в шлюбі дев'ять років.
Різ і Раяна називали найкрасивішою парою Голлівуду. Зараз акторка заміжня з агентом Джимом Тотом, від якого в 2012 році вона народила сина Теннессі Джеймса.
Раян більше не одружився. Останні його стосунки закінчилися скандалом: його подруга Елсі Х'юїтт звинуватила його в побитті.