Дочка Різ Візерспун показала бойфренда — копію свого батька

Ава Філліпп — дочка актора Раяна Філліппа.

Ава Філліпп опублікувала фото з бойфрендом, а в мережі знову порівняли їх з її батьками Різ Візерспун і Раяном Філліппом. Про це пише USmagazine.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

21-річна дочка акторів Різ Візерспун і Раяна Філліппа Ава, на вихідних опублікувала нову фотографію зі своїм коханим Оуеном Махоні. Пара відвідала бейсбольний матч команди Giants, за яку вболіває бойфренд Ави.

"Він фанат Giants, а я — фанатка картоплі фрі з часником", — написала дівчина в соцмережах.

[ + – ] Ава Філліпп та Оуен Махоні [ + – ] Ава Філліпп та Оуен Махоні

Однак увагу коментаторів і журналістів знімок привернув не тому. Просто бойфренд Ави разюче схожий на батька дівчини — актора Раяна Філліппа.

Ава й Оуен зустрічаються майже два роки. Вони обидва навчаються в Каліфорнійському університеті в Берклі.

Різ Візерспун познайомилася з Раяном Філліппом у 1997 році на вечірці. На зйомках фільму "Жорстокі ігри" два роки потому вони вже були заручені. Пара прожила в шлюбі дев'ять років.

[ + – ] Різ Візерспун, Раян Філліпп і Сара Мішель Геллар у фільмі "Жорстокі ігри" " Фото: Скриншот

Різ і Раяна називали найкрасивішою парою Голлівуду. Зараз акторка заміжня з агентом Джимом Тотом, від якого в 2012 році вона народила сина Теннессі Джеймса.

Раян більше не одружився. Останні його стосунки закінчилися скандалом: його подруга Елсі Х'юїтт звинуватила його в побитті.