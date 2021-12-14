Різ Візерспун вийшла у світ у мінісукні з донькою

Зірка продемонструвала підтягнуту фігуру та стрункі ноги

45-річна американська акторка та продюсерка Різ Візерспун відвідала прем'єру відомого мультфільму "Співай 2" у Лос-Анджелесі. На заході знаменитість продемонструвала мінісукню у клітинку, яку було розшито паєтками. На ногах голлівудської акторки були червоні човники.

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Разом з Різ була її 22-річна донька Ава Філліпп від актора Раяна Філліппа. На червону доріжку вони вийшли разом. Варто нагадати, що Різ Візерспун познайомилася з батьком Ави в 1997 році на одній з вечірок. А під час зйомок фільму "Жорстокі ігри" в 1999 році вони вже були заручені. Акторська пара прожила в шлюбі дев'ять років. Наразі ж Різ заміжня за агентом Джимом Тотом, від якого у 2012 році народила сина Теннессі Джеймса.

[ + – ] Різ Візерспун з 22-річною донькою Авою

Раніше Фокус повідомляв, що Різ Візерспун збільшила свої статки на 900 млн доларів. Вона продала свою успішну компанію Hello Sunshine, створену у 2016 році, проте мала намір увійти до складу ради директорів.

Нагадаємо, дочка Різ Візерспун Ава Філліпп показала свого коханого, з яким вона зустрічається понад 2 роки. Пара сходила разом на бейсбольний матч команди Giants, за яку вболіває хлопець Ави.