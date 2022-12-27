Різ Візерспун показала, як провела Різдво з дітьми та чоловіком (фото)

Знаменитість рідко ділиться знімками своїх нащадків.

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46-річна американська акторка Різ Візерспун поділилася зворушливими різдвяними кадрами з чоловіком та дітьми. Знімки зірка екрану опублікувала в Instagram-акаунті з майже 30 млн підписників.

З нагоди Різдва 2022 знаменитість поділилася родинними фото, на яких засвітилася усі її діти: 23-річна Ава Філліп, 19-річний Дікон Філліп та 10-річна Теннессі Тот.

Старші діти Різ Візерспун Ава та Дікон – з'явилися у першому шлюбі акторки з Раяном Філліпом. Зіркове подружжя було разом з 1999 по 2008 роки.

З 2011 року Візерспун одружена з 52-річним Джимом Тотом.

Зазначимо, що загалом зірка серіалу "Велика маленька брехня" рідко показує своїх нащадків.

[ + – ] Різ Візерспун з родиною

"Бажаю всім ВАМ щасливого Різдва та веселих свят від нашої родини вашій! 🥰🎄✨", — підписала карусель фото багатодітна мама.

[ + – ] Різ Візерспун

Зокрема 46-річна американська акторка показала передноворічні кадри зі своєю мамою та іншими членами родини.

"Різдвяна вечеря з родиною! 🥂🎄❤️", — зазначила знаменитість.

Нагадаємо, Різ Візерспун вийшла на публіку зі старшою донькою.

Також Фокус писав про ідеальну чорну вечірню сукню, яку раніше продемонструвала Різ Візерспун.