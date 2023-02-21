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Стиль життя

Різ Візерспун позує зі своїми чарівними собаками (фото)

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Фото: Getty Images | Різ Візерспун

Різ Візерспун дуже любить тварин, особливо собак. Знаменитість має трьох домашніх улюбленців, фотографії яких вона часто публікує в соціальних мережах.

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46-річна актриса Різ Візерспун поділилася у своєму Instagram-акаунті серією фотографій зі своїми чарівними собаками на честь Національного дня любові до улюбленців.

Зірка фільму "Блондинка в законі" позувала на різних знімках зі своїми чотирма домашніми улюбленцями, включаючи собаку Бенджі, яка належить її 23-річній дочці Аві.

"#NationalLoveYourPetDay, він же звичайний день у моєму житті… дякую за моїх пухнастих друзів", — підписала знаменитість фотографії.

На одному знімку володарка премії "Оскар" одягла жовтий светр і сонцезахисні окуляри "котяче око", притискаючи до себе свого французького бульдога на прізвисько Мінні.

Різ Візерспун і Мінні Fullscreen
Різ Візерспун і Мінні
Фото: Instagram @reesewitherspoon

Також Візерспун поділилася знімком своїх чорного та шоколадного лабрадорів на ім'я Мейджор і Генк відповідно.

Мейджор і Генк Fullscreen
Мейджор і Генк
Фото: Instagram @reesewitherspoon

Потім зірка опублікувала фотографію Мінні на колінах, тоді як Різ читала книгу зі своєї домашньої бібліотеки. На цьому знімку вона була одягнена в темно-синьо-білу водолазку й окуляри в черепаховій оправі.

Різ Візерспун із Мінні Fullscreen
Різ Візерспун із Мінні
Фото: Instagram @reesewitherspoon

На ще одному знімку дівчина була одягнена в червону сорочку на ґудзиках у горошок і чорні штани, на руках тримала дорослу Мінні та цілувала собаку своєї дочки.

Різ Візерспун із Мінні та Бенджі Fullscreen
Різ Візерспун із Мінні та Бенджі
Фото: Instagram @reesewitherspoon

"Бенджі дякую за цю функцію!" — написала Ава в коментарях під публікацією.

Різ Візерспун із Мейджором Fullscreen
Різ Візерспун із Мейджором
Фото: Instagram @reesewitherspoon

Знаменита акторка завжди говорила, що вона пристрасна любителька тварин. До того ж у її соціальних мережах можна знайти різноманітні фотографії її домашніх улюбленців.

Нагадаємо, з нагоди Різдва 2022 Різ Візерспун поділилася сімейними фото, на яких засвітилися всі її діти: 23-річна Ава Філіп, 19-річний Дікон Філіп і 10-річна Теннессі Тот.

Старші діти Різ Візерспун Ава й Дікон з'явилися в першому шлюбі акторки з Раяном Філіпом. Зіркове подружжя було разом із 1999 по 2008 роки. З 2011 року Візерспун одружена з 52-річним Джимом Тотом.

Раніше Фокус писав про знаменитостей, які назвали своїх улюблених вихованців на честь інших зірок.