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Стиль життя

Знаменитості, які назвали своїх улюблених вихованців на честь інших зірок

собаки зірок, тварини знаменитостей, Різ Візерспун, Дженніфер Лопес, Г'ю Джекман, Дженніфер Гарнер, Люсі Хейл
Фото: Instagram @reesewitherspoon | Різ Візерспун

Іноді може бути складно вибрати ідеальне прізвисько для домашніх улюбленців, тому багато зірок знайшли натхнення в іменах інших знаменитостей.

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Знаменитості люблять публікувати фотографії своїх улюбленців у соціальних мережах, брати їх із собою на червону доріжку чи насолоджуватися невимушеною суботньою прогулянкою у парку. В результаті ми часто багато знаємо про їхніх пухнастих друзів, зокрема про те, як їх назвали.

Крістіна Хаак

39-річна американська телеведуча назвала свою домашню курку на честь спільного прізвиська Дженніфер Лопес та Бена Аффлека — "Бенніфер".

Крістіна Хаак Fullscreen
Крістіна Хаак
Фото: Instagram @thechristinahall

Олександра Даддаріо

36-річна американська актриса назвала свою домашню рибку на честь актора Кірана Калкіна.

"У мене є рибка на ім'я Кіран Калкін", — сказала Олександра Даддаріо E!News під час інтерв'ю на червоній доріжці в лютому 2022 року. "Отже, я дуже рада побачити Кірана Калкіна [сьогодні ввечері] і, можливо, сказати йому про це".

Даддаріо, яка також є гордою власницею собаки Левона, протягом багатьох років відкрито говорила про свою любов до тварин.

"Мій собака насправді робить мене активнішим. Ми любимо ходити пішки і досліджувати різні маршрути в Лос-Анджелесі. Він, чесно кажучи, найкрутіший собака на світі", — сказала зірка Muscle & Fitness у серпні 2018 року.

Люсі Хейл

33-річна зірка серіалу "Милі обманщиці" обрала прізвисько Елвіс для свого улюбленого пса.

Дженніфер Гарнер

50-річна американська актриса назвала свого собаку на честь телеведучої та письменниці Марти Стюарт.

"Коли я була молодою акторкою-початківицею і в мене були проби вранці, я поверталася, готувала собі обід і дивилася її перше кулінарне шоу", — розповів Гарнер під час епізоду "Шоу доктора Оз" у квітні 2019 року. "Вона знала, що якщо я назву її (собаку) Мартою Стюарт, їй краще встати з дивана. ...Вона була найкращою чудовою собакою у світі, і їй, і Марті Стюарт, справжній людині, подобалося, що у світі є собаки, названі на її честь".

Різ Візерспун

Оскароносна актриса назвала свого лабрадора на честь співака та музиканта Хенка Вільямса.

Г'ю Джекман

54-річний австралійський актор і продюсер назвав одного зі своїх собак на честь відомого іспанського художника Сальвадора Далі.

Дженіфер Еністон

"Привіт! Хочу уявити вам нового члена нашої родини…. це лорд Честерфілд", — написала зірка серіалу "Друзі" в Instagram у жовтні 2020 року, розкриваючи царствене прізвисько пса, натхнене політиком 18-го століття. "Він відразу вкрав моє серце. ВЕЛИЧЕЗНЕ спасибі @wagmorpets за неймовірну роботу, яку ви робите".

Майлі Сайрус

30-річна американська співачка взяла цуценя, назване на честь супермоделі Кейт Мосс, у серпні 2020 року.

Майлі Сайрус Fullscreen
Майлі Сайрус
Фото: Instagram @mileycyrus

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