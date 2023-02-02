Чому коти і собаки раптово божеволіють і починають носитися по квартирі

Учені називають це періодами шаленої випадкової активності (FRAP), а господарі просто кажуть, що їхні вихованці збожеволіли.

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Будь-який власник кота або собаки знає, що іноді на тварину находить приплив енергії і вихованець починає шалено носиться по квартирі, збиваючи все на своєму шляху. З'ясувалося, цьому є наукове пояснення. Експерти та котячі психологи називають це періодами шаленої випадкової активності (FRAP). У кроликів ці періоди високої активності називаються "бінки". Але багато власників котів і собак називають їх просто "зумі". Про це пише Gizmodo.

Ці періоди активності включають інтенсивні періоди високоенергетичної активності, враховуючи біг, обертання, стрибки і катання. Все на максимальній швидкості.

[ + – ] Періоди активності називають "зумі"

Іноді це відбувається після купання, іноді під час прогулянки, у неурочний час, наприклад, опівночі й просто так.

Тригер може бути збудження або раптове посилення стимуляції.

У кішок цей період настає зазвичай після того, як вони сходять у туалет. Можливо, це викликано тим, що скорочення кишечника стимулюють блукаючий нерв, що призводить до позитивних відчуттів і зниження частоти серцевих скорочень та артеріального тиску.

Якщо ці періоди виникають, як частина звичайної ігрової рутини вашої тварини, це означає, що ваша тварина щаслива й отримує задоволення від життя.

Люди, до речі, теж відчувають іноді це почуття ейфорії та припливу енергії, коли раптово з'являється потреба бігати, стрибати чи танцювати.

Це може бути викликано безліччю речей — захопливою або новою ситуацією, спалахом енергії після тривалого відпочинку або, можливо, зміною вашої внутрішньої хімії. Можливо, ви отримали приплив адреналіну, спричинений хвилюванням, перезбудженням або стресом.

[ + – ] Іноді ваші вихованці просто починають гасати по квартирі

Але у випадку з тваринами потрібно пам'ятати, що ваші вихованці теж особистості й причини їхньої поведінки складні та багатогранні.

Періоди активності часто згадуються в Четі, але існує реальна нестача наукових досліджень про те, що їх викликає, як часто вони відбуваються, або навіть офіційного визначення того, що вони являють собою.

У собак і кішок часто спостерігається поведінка, коли вони запрошують взяти участь у грі. У собак це зазвичай грайливий уклін, а коти можуть доторкнутися до вас лапкою і покататися по підлозі.

Що робити під час спалаху активності?

Якщо немає елементу безпосередньої небезпеки, немає причин заважати вашій кішці або собаці насолоджуватися їхнім вибухом веселощів.

Кішки та собаки часто є суперзірками у запобіганні перешкод навіть на високій швидкості. Якщо вам пощастило отримати запрошення взяти участь у хаосі, сміливо приєднуйтесь до гри.

Насолода спільними заняттями, такими як гра із собакою або кішкою, це, перш за все, дуже весело та порадує вас.

Коли потрібно турбуватися?

Періоди активності зазвичай є абсолютно нормальною і смішною частиною життя собаки або кішки.

Однак іноді це може бути симптомом стресу чи основного захворювання.

Як завжди, контекст є ключовим. Вам варто проконсультуватися з ветеринаром, якщо ваш собака чи кішка проявляє таку поведінку протягом тривалих періодів часу. Це можуть бути ознаки розладу поведінки, що повторюється.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про п'ять типів котячого характеру, аналогічних людському. Вивчивши дослідження психологів, які назвали п'ять особистісних рис людини, відомих як "велика п'ятірка" (екстраверсія, доброзичливість, відкритість, сумлінність та невротизм), співробітники університету помітили дуже схожі риси й у тварин.