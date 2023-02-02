Почему коты и собаки внезапно сходят с ума и начинают носиться по квартире

Ученые называют это периодами неистовой случайной активности (FRAP), а хозяева просто говорят, что их питомцы сошли с ума.

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Любой владелец кота или собаки знает, что иногда на животное находит прилив энергии и питомец начинает неистово носится по квартире, сбивая все на своем пути. Оказывается, этому есть научное объяснение. Эксперты и кошачьи психологи называют это периодами неистовой случайной активности (FRAP). У кроликов эти периоды высокой активности называются "бинки". Но многие владельцы кошек и собак называют их просто "зуми". Об этом пишет Gizmodo.

Эти периоды активности включают в себя интенсивные периоды высокоэнергетической активности, включая бег, вращение, прыжки и катание. Все на максимальной скорости.

[ + – ] Периоды активности называют "зуми"

Иногда это происходит после купания, иногда во время прогулки, в неурочное время, например в полночь и просто так.

Триггером может быть возбуждение или внезапное усиление стимуляции.

У кошек этот период наступает обычно после того, как они сходят в туалет. Возможно, это вызвано тем, что сокращения кишечника стимулируют блуждающий нерв, что приводит к положительным ощущениям и снижению частоты сердечных сокращений и артериального давления.

Если эти периоды возникают, как часть обычной игровой рутины вашего животного, это означает, что ваше животное счастливо и получает удовольствие от жизни.

Люди, к слову, тоже испытывают иногда это чувство эйфории и прилива энергии, когда внезапно появляется потребность бегать, прыгать, или танцевать.

Это может быть вызвано множеством вещей — захватывающей или новой ситуацией, всплеском энергии после длительного периода отдыха или, возможно, изменением вашей внутренней химии. Возможно, вы получили прилив адреналина, вызванный волнением, перевозбуждением или стрессом.

[ + – ] Иногда ваши питомцы просто начинают носится по квартире

Но в случае с животными нужно помнить, что ваши питомцы тоже личности и причины их поведения сложны и многогранны.

Периоды активности часто упоминаются в Чети, но существует реальная нехватка научных исследований о том, что их вызывает, как часто они происходят, или даже официального определения того, что они из себя представляют.

У собак и кошек часто наблюдается поведение, когда они приглашают поучаствовать вас в игре. У собак это обычно игривый поклон, а коты могут потрогать вас лапкой и покататься по полу.

Что делать во время вспышки активности?

Если нет элемента непосредственной опасности, нет причин мешать вашей кошке или собаке наслаждаться их взрывом веселья.

Кошки и собаки часто являются суперзвездами в избегании препятствий даже на высокой скорости. Если вам посчастливилось получить приглашение принять участие в хаосе, смело присоединяйтесь к игре.

Наслаждение совместными занятиями, такими как игра с собакой или кошкой, это, прежде всего, очень весело и порадует вас.

Когда следует беспокоиться?

Периоды активности обычно являются совершенно нормальной и забавной частью жизни собаки или кошки.

Однако иногда это может быть симптомом стресса или основного заболевания.

Как всегда, контекст является ключевым. Вам следует проконсультироваться с ветеринаром, если ваша собака или кошка проявляет такое поведение в течение продолжительных периодов времени. Это могут быть признаки повторяющегося расстройства поведения.

Напомним, ранее Фокус писал о пяти типах кошачьего характера, аналогичных человеческому. Изучив исследования психологов, назвавших пять личностных черт человека, известных как "большая пятерка" (экстраверсия, доброжелательность, открытость, добросовестность и невротизм, сотрудники университета обнаружили очень похожие черты и у животных.