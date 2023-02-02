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Стиль жизни

Почему коты и собаки внезапно сходят с ума и начинают носиться по квартире

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Фото: Getty Images | Поведение домашних котов и собак

Ученые называют это периодами неистовой случайной активности (FRAP), а хозяева просто говорят, что их питомцы сошли с ума.

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Любой владелец кота или собаки знает, что иногда на животное находит прилив энергии и питомец начинает неистово носится по квартире, сбивая все на своем пути. Оказывается, этому есть научное объяснение. Эксперты и кошачьи психологи называют это периодами неистовой случайной активности (FRAP). У кроликов эти периоды высокой активности называются "бинки". Но многие владельцы кошек и собак называют их просто "зуми". Об этом пишет Gizmodo.

Эти периоды активности включают в себя интенсивные периоды высокоэнергетической активности, включая бег, вращение, прыжки и катание. Все на максимальной скорости.

Периоды активности называют "зуми"

Иногда это происходит после купания, иногда во время прогулки, в неурочное время, например в полночь и просто так.

Триггером может быть возбуждение или внезапное усиление стимуляции.

У кошек этот период наступает обычно после того, как они сходят в туалет. Возможно, это вызвано тем, что сокращения кишечника стимулируют блуждающий нерв, что приводит к положительным ощущениям и снижению частоты сердечных сокращений и артериального давления.

Если эти периоды возникают, как часть обычной игровой рутины вашего животного, это означает, что ваше животное счастливо и получает удовольствие от жизни.

Люди, к слову, тоже испытывают иногда это чувство эйфории и прилива энергии, когда внезапно появляется потребность бегать, прыгать, или танцевать.

Это может быть вызвано множеством вещей — захватывающей или новой ситуацией, всплеском энергии после длительного периода отдыха или, возможно, изменением вашей внутренней химии. Возможно, вы получили прилив адреналина, вызванный волнением, перевозбуждением или стрессом.

Иногда ваши питомцы просто начинают носится по квартире

Но в случае с животными нужно помнить, что ваши питомцы тоже личности и причины их поведения сложны и многогранны.

Периоды активности часто упоминаются в Чети, но существует реальная нехватка научных исследований о том, что их вызывает, как часто они происходят, или даже официального определения того, что они из себя представляют.

У собак и кошек часто наблюдается поведение, когда они приглашают поучаствовать вас в игре. У собак это обычно игривый поклон, а коты могут потрогать вас лапкой и покататься по полу.

Что делать во время вспышки активности?

Если нет элемента непосредственной опасности, нет причин мешать вашей кошке или собаке наслаждаться их взрывом веселья.

Кошки и собаки часто являются суперзвездами в избегании препятствий даже на высокой скорости. Если вам посчастливилось получить приглашение принять участие в хаосе, смело присоединяйтесь к игре.

Наслаждение совместными занятиями, такими как игра с собакой или кошкой, это, прежде всего, очень весело и порадует вас.

Когда следует беспокоиться?

Периоды активности обычно являются совершенно нормальной и забавной частью жизни собаки или кошки.

Однако иногда это может быть симптомом стресса или основного заболевания.

Как всегда, контекст является ключевым. Вам следует проконсультироваться с ветеринаром, если ваша собака или кошка проявляет такое поведение в течение продолжительных периодов времени. Это могут быть признаки повторяющегося расстройства поведения.

Напомним, ранее Фокус писал о пяти типах кошачьего характера, аналогичных человеческому. Изучив исследования психологов, назвавших пять личностных черт человека, известных как "большая пятерка" (экстраверсия, доброжелательность, открытость, добросовестность и невротизм, сотрудники университета обнаружили очень похожие черты и у животных.