Совсем, как люди. Пять типов кошачьего характера, аналогичных человеческому
Как и люди, кошки могут быть пугливыми, дружелюьными либо же хотят доминировать.
Кошки обладают характером и темпераментом, которые практически не отличаются от человеческих. К такому выводу пришла команда ученых Университета Южной Австралии, сообщает The Washington Post.
Изучив исследования психологов, назвавших пять личностных черт человека, известных как "большая пятерка" (экстраверсия, доброжелательность, открытость, добросовестность и невротизм, сотрудники университета обнаружили очень похожие черты и у животных. В этом им помогли 52 владельца кошек, которые оценили своих питомцев по шкале от 1 до 7 для каждой из 52 поведенческих характеристик и черт. Обобщив ответы по 2800 анкетам из Австралии и Новой Зеландии, компьютерный анализ выявил пять широких кошачьих личностных характеристик и дал кошкам баллы по каждому из них.
По словам Филипа Роетмана, руководителя проектов "гражданской науки" в университете, включая исследования кошек, три пункта из "кошачьей пятерки" соответствуют чертам человека, а остальные две – очень близки.
Кошачья "Большая пятерка" выглядит следующим образом:
- Пугливость. Это сродни невротизму у людей. Кошки, получившие высокие баллы за пугливость, более тревожны и боязливы. А вот спокойные и доверчивые кошки имели низкие баллы. Чтобы сделать жизнь таких кошек более комфортной, необходимо обеспечить им места для отдыха, где они смогут спрятаться от посторонних: домики, тоннели, место под кроватью. Не нужно навязывать им свою ласку и заботу.
- Открытость. Это эквивалент экстраверсии у людей. Очень общительные кошки любопытны и активны. С одной стороны это очень хорошо, но с другой, если кошке нечем заняться, она может в поисках развлечений разгромить весь дом. Поэтому следует максимально чем-то занять животное.
- Доминирование: эта черта принадлежит только кошачьим. Кошки, которые запугивают и агрессивны по отношению к своим соплеменникам, получили высокие баллы. Такое животное не терпит конкурентов на одной жилплощади и будет его всячески гнобить. Кроме того, они могут вступать в драку и со своими хозяевами, не терпя той или иной реакции на собственное поведение.
- Спонтанность. Еще одна характерная черта кошек. Высокие баллы указывают на импульсивных, неспокойных кошек. От них никогда не знаешь, чего ожидать. Лучшим выходом будет создать для животного определенный режим и не нервировать его без повода.
- Дружелюбие: это похоже на доброжелательность в людях. Очень дружелюбные кошки, как правило, ласковы, а иногда и очень навязчивы. Они ходят по пятам за своими хозяевами и скучают, если тех долго нет дома.
Напомним, почему кошки бегают ночью по квартире с громкими криками.