Совсем, как люди. Пять типов кошачьего характера, аналогичных человеческому

Как и люди, кошки могут быть пугливыми, дружелюьными либо же хотят доминировать.

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Кошки обладают характером и темпераментом, которые практически не отличаются от человеческих. К такому выводу пришла команда ученых Университета Южной Австралии, сообщает The Washington Post.

Изучив исследования психологов, назвавших пять личностных черт человека, известных как "большая пятерка" (экстраверсия, доброжелательность, открытость, добросовестность и невротизм, сотрудники университета обнаружили очень похожие черты и у животных. В этом им помогли 52 владельца кошек, которые оценили своих питомцев по шкале от 1 до 7 для каждой из 52 поведенческих характеристик и черт. Обобщив ответы по 2800 анкетам из Австралии и Новой Зеландии, компьютерный анализ выявил пять широких кошачьих личностных характеристик и дал кошкам баллы по каждому из них.

По словам Филипа Роетмана, руководителя проектов "гражданской науки" в университете, включая исследования кошек, три пункта из "кошачьей пятерки" соответствуют чертам человека, а остальные две – очень близки.

Кошачья "Большая пятерка" выглядит следующим образом:

Пугливость. Это сродни невротизму у людей. Кошки, получившие высокие баллы за пугливость, более тревожны и боязливы. А вот спокойные и доверчивые кошки имели низкие баллы. Чтобы сделать жизнь таких кошек более комфортной, необходимо обеспечить им места для отдыха, где они смогут спрятаться от посторонних: домики, тоннели, место под кроватью. Не нужно навязывать им свою ласку и заботу. Открытость. Это эквивалент экстраверсии у людей. Очень общительные кошки любопытны и активны. С одной стороны это очень хорошо, но с другой, если кошке нечем заняться, она может в поисках развлечений разгромить весь дом. Поэтому следует максимально чем-то занять животное. Доминирование: эта черта принадлежит только кошачьим. Кошки, которые запугивают и агрессивны по отношению к своим соплеменникам, получили высокие баллы. Такое животное не терпит конкурентов на одной жилплощади и будет его всячески гнобить. Кроме того, они могут вступать в драку и со своими хозяевами, не терпя той или иной реакции на собственное поведение. Спонтанность. Еще одна характерная черта кошек. Высокие баллы указывают на импульсивных, неспокойных кошек. От них никогда не знаешь, чего ожидать. Лучшим выходом будет создать для животного определенный режим и не нервировать его без повода. Дружелюбие: это похоже на доброжелательность в людях. Очень дружелюбные кошки, как правило, ласковы, а иногда и очень навязчивы. Они ходят по пятам за своими хозяевами и скучают, если тех долго нет дома.

Напомним, почему кошки бегают ночью по квартире с громкими криками.