Безумные скачки. Почему кошки с криками носятся по квартире ночью
Энергичная и здоровая кошка – мечта любого хозяина, однако излишняя активность животного по ночам многим по ночам не дает нормально поспать.
Практически каждому владельцу кошек хорошо знакома ситуация, когда тихая и спокойная Мурка ночью превращается в настоящую фурию и носится из комнаты в комнату с грациозностью маленького слона и громким мяуканьем. По словам научного сотрудника Школы ветеринарной медицины Калифорнийского университета в Дэвисе Микель Марии Дельгадо, такому поведению животных есть вполне обоснование объяснения.
"Одна из причин заключается в том, что кошки от природы ведут сумеречный образ жизни, то есть активны на рассвете и в сумерках, когда активна их естественная добыча (грызуны). Кошки на самом деле не ведут ночной образ жизни, это распространенное заблуждение. Поэтому их внутренний ритм просто говорит им: пора активизироваться и начать охоту", – рассказала она.
Кошки, естественно, проводят большую часть дневного времени во сне, чтобы восстановить силы после предыдущей ночи и накопить достаточно энергии для следующей охоты. Энергия в них становится настолько интенсивной ночью, что делает их сверхактивными, и это проявляется в их охотничьей технике, когда они незаметно приближаются к своей добыче и набрасываются на нее в полную силу. Если их накопленная энергия достигает своего пика, они больше не могут ее удерживать и выплескивают ее наружу, что заставляет их прыгать и бегать по ночам без видимой причины.
Вторая причина, которая заставляет кошек бегать, шуметь и кричать – банальный голод. Кошки – ночные животные, и ночь может быть слишком длинной, чтобы они могли обходиться без еды. Это чувство не оставляет им другого выбора, кроме как мяукать и беспокоить своего хозяина всю ночь, когда они проголодались, даже если тому нужно вставать на работу на следующий день.
Энергичная здоровая кошка – мечта каждого любителя животных, но даже самые преданные кошатники, у которых есть проблемы со сном, вряд ли обрадуются таким ночным скачкам и крикам. Поэтому есть несколько приемов, чтобы немного успокоить животное перед тем, как его хозяин отправиться спать.
Лучше всего обзавестись автоматической кормушкой для кошек, чтобы они в любое время могли пойти и поесть. Если же такой вещи в доме нет, значит, необходимо максимально "заиграть" животное вечером с помощью, например, игрушки в виде удочки, а затем накормить ужином уже непосредственно перед отходом ко сну.
"Обычно сочетание упражнений и еды помогает вашей кошке успокоиться на вечер", – пояснила Дельгадо.
Чтобы кошка не будила хозяина утром истошным криком, требуя поесть, стоит использовать еще один метод: не давать ей завтрак сразу после того, как человек встал с постели. Это не позволит животному связать два действия ("разбудить человека" и "позавтракать") друг с другом.
Какие еще причины ночной гиперактивности кошек
- Это может быть заражение или проблема со здоровьем.
- Если полночная беготня кошки сопровождается мяуканьем, это может быть результатом укуса блохи. Следовательно, это может привести к серьезному зуду, который доставляет дискомфорт животному.
- Бег среди ночи также может быть результатом кожного заболевания, которое ухудшается ночью, и синдром кошачьей гиперестезии (СГГ) является хорошо известной причиной этой реакции у животных. Это расстройство приводит к увеличению общей активности и заставляет кошку проявлять некоторые агрессивные действия, такие как нападение на собственный хвост, уход за собой и самостоятельные прыжки, вокализация или расширение зрачков в течение нескольких минут.
- Также известно, что гиперактивность вызывает гипертиреоз у кошек, возникающий в результате увеличения выработки гормонов щитовидной железы.
Напомним, как отучить кошку царапать мебель и грызть комнатные растения.