Безумные скачки. Почему кошки с криками носятся по квартире ночью

Энергичная и здоровая кошка – мечта любого хозяина, однако излишняя активность животного по ночам многим по ночам не дает нормально поспать.

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Практически каждому владельцу кошек хорошо знакома ситуация, когда тихая и спокойная Мурка ночью превращается в настоящую фурию и носится из комнаты в комнату с грациозностью маленького слона и громким мяуканьем. По словам научного сотрудника Школы ветеринарной медицины Калифорнийского университета в Дэвисе Микель Марии Дельгадо, такому поведению животных есть вполне обоснование объяснения.

"Одна из причин заключается в том, что кошки от природы ведут сумеречный образ жизни, то есть активны на рассвете и в сумерках, когда активна их естественная добыча (грызуны). Кошки на самом деле не ведут ночной образ жизни, это распространенное заблуждение. Поэтому их внутренний ритм просто говорит им: пора активизироваться и начать охоту", – рассказала она.

Кошки, естественно, проводят большую часть дневного времени во сне, чтобы восстановить силы после предыдущей ночи и накопить достаточно энергии для следующей охоты. Энергия в них становится настолько интенсивной ночью, что делает их сверхактивными, и это проявляется в их охотничьей технике, когда они незаметно приближаются к своей добыче и набрасываются на нее в полную силу. Если их накопленная энергия достигает своего пика, они больше не могут ее удерживать и выплескивают ее наружу, что заставляет их прыгать и бегать по ночам без видимой причины.

[ + – ] К ночи у кошки просыпается инстинкт охотника Фото: Twitter/Dr. Jill Biden

Вторая причина, которая заставляет кошек бегать, шуметь и кричать – банальный голод. Кошки – ночные животные, и ночь может быть слишком длинной, чтобы они могли обходиться без еды. Это чувство не оставляет им другого выбора, кроме как мяукать и беспокоить своего хозяина всю ночь, когда они проголодались, даже если тому нужно вставать на работу на следующий день.

Энергичная здоровая кошка – мечта каждого любителя животных, но даже самые преданные кошатники, у которых есть проблемы со сном, вряд ли обрадуются таким ночным скачкам и крикам. Поэтому есть несколько приемов, чтобы немного успокоить животное перед тем, как его хозяин отправиться спать.

[ + – ] Чтобы кошка не кричала ночью, стоит накормить ее перед тем, как идти спать

Лучше всего обзавестись автоматической кормушкой для кошек, чтобы они в любое время могли пойти и поесть. Если же такой вещи в доме нет, значит, необходимо максимально "заиграть" животное вечером с помощью, например, игрушки в виде удочки, а затем накормить ужином уже непосредственно перед отходом ко сну.

"Обычно сочетание упражнений и еды помогает вашей кошке успокоиться на вечер", – пояснила Дельгадо.

Чтобы кошка не будила хозяина утром истошным криком, требуя поесть, стоит использовать еще один метод: не давать ей завтрак сразу после того, как человек встал с постели. Это не позволит животному связать два действия ("разбудить человека" и "позавтракать") друг с другом.

Какие еще причины ночной гиперактивности кошек

Это может быть заражение или проблема со здоровьем.

или Если полночная беготня кошки сопровождается мяуканьем, это может быть результатом укуса блох и. Следовательно, это может привести к серьезному зуду, который доставляет дискомфорт животному.

и. Следовательно, это может привести к серьезному зуду, который доставляет дискомфорт животному. Бег среди ночи также может быть результатом кожного заболевания, которое ухудшается ночью, и синдром кошачьей гиперестезии (СГГ) является хорошо известной причиной этой реакции у животных. Это расстройство приводит к увеличению общей активности и заставляет кошку проявлять некоторые агрессивные действия, такие как нападение на собственный хвост, уход за собой и самостоятельные прыжки, вокализация или расширение зрачков в течение нескольких минут.

которое ухудшается ночью, и синдром кошачьей гиперестезии (СГГ) является хорошо известной причиной этой реакции у животных. Это расстройство приводит к увеличению общей активности и заставляет кошку проявлять некоторые агрессивные действия, такие как нападение на собственный хвост, уход за собой и самостоятельные прыжки, вокализация или расширение зрачков в течение нескольких минут. Также известно, что гиперактивность вызывает гипертиреоз у кошек, возникающий в результате увеличения выработки гормонов щитовидной железы.

Напомним, как отучить кошку царапать мебель и грызть комнатные растения.