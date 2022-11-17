Шалені стрибки. Чому кішки з криками гасають по квартирі вночі

Енергійна і здорова кішка — мрія будь-якого господаря, проте зайва активність тварини ночами багатьом не дає нормально поспати.

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Практично кожному власнику кішок добре знайома ситуація, коли тиха і спокійна Мурка вночі перетворюється на справжню фурію і гасає з кімнати в кімнату з граціозністю маленького слона і гучним нявканням. За словами наукової співробітниці Школи ветеринарної медицини Каліфорнійського університету в Девісі Мікель Марії Дельгадо, такій поведінці тварин є цілком обґрунтування пояснення.

"Одна з причин полягає в тому, що кішки від природи ведуть сутінковий спосіб життя, тобто активні на світанку і в сутінках, коли активний їхня природна здобич (гризуни). Кішки насправді не ведуть нічний спосіб життя, це поширена помилка. Тому їхній внутрішній ритм просто каже їм: настав час активізуватися і почати полювання", — розповіла вона.

Кішки, природно, проводять більшу частину денного часу уві сні, щоб відновити сили після попередньої ночі та накопичити достатньо енергії для наступного полювання. Енергія в них стає настільки інтенсивною вночі, що робить їх надактивними, і це проявляється у їхній мисливській техніці, коли вони непомітно наближаються до своєї здобичі та накидаються на неї на повну силу. Якщо їхня накопичена енергія досягає свого піка, вони більше не можуть її утримувати і виплескують її назовні, що змушує їх стрибати і бігати ночами без видимої причини.

[ + – ] До ночі у кішки прокидається інстинкт мисливця Фото: Twitter/Dr. Jill Biden

Друга причина, яка змушує кішок бігати, шуміти та кричати — банальний голод. Кішки — нічні тварини, і ніч може бути дуже довгою, щоб вони могли обходитися без їжі. Це почуття не залишає їм іншого вибору, окрім як нявкати і турбувати свого господаря всю ніч, коли вони зголодніли, навіть якщо тому потрібно вставати на роботу наступного дня.

Енергійна здорова кішка — мрія кожного любителя тварин, але навіть найвідданіші кошатники, які мають проблеми зі сном, навряд чи зрадіють таким нічним стрибкам та крикам. Тому є кілька прийомів, щоб трохи заспокоїти тварину перед тим, як її господар вирушить спати.

[ + – ] Щоб кішка не кричала вночі, варто нагодувати її перед тим, як іти спати

Найкраще придбати автоматичну годівницю для кішок, щоб вони в будь-який час могли піти і поїсти. Якщо ж такої речі в будинку немає, значить необхідно максимально "заграти" тварину ввечері за допомогою, наприклад, іграшки у вигляді вудки, а потім нагодувати вечерею вже безпосередньо перед відходом до сну.

"Зазвичай поєднання вправ та їжі допомагає вашій кішці заспокоїтися на вечір", — пояснила Дельгадо.

Щоб кішка не будила господаря вранці нестямним криком, вимагаючи поїсти, варто використати ще один метод: не давати їй сніданок відразу після того, як людина встала з ліжка. Це не дозволить тварині зв'язати дві дії ("розбудити людину" та "поснідати") одна з одною.

Які ще причини нічної гіперактивності котів

Це може бути зараження чи проблема зі здоров'ям.

чи Якщо північна біганина кішки супроводжується нявканням, це може бути результатом укусу бліх і. Отже, це може призвести до серйозного сверблячки, що завдає дискомфорту тварині.

і. Отже, це може призвести до серйозного сверблячки, що завдає дискомфорту тварині. Біг серед ночі також може бути результатом шкірного захворювання, яке погіршується вночі, та синдром котячої гіперестезії (СКГ) є добре відомою причиною цієї реакції у тварин. Цей розлад призводить до збільшення загальної активності та змушує кішку виявляти деякі агресивні дії, такі як напад на власний хвіст, догляд за собою та самостійні стрибки, вокалізація або розширення зіниць протягом кількох хвилин.

яке погіршується вночі, та синдром котячої гіперестезії (СКГ) є добре відомою причиною цієї реакції у тварин. Цей розлад призводить до збільшення загальної активності та змушує кішку виявляти деякі агресивні дії, такі як напад на власний хвіст, догляд за собою та самостійні стрибки, вокалізація або розширення зіниць протягом кількох хвилин. Також відомо, що гіперактивність викликає гіпертиреоз у кішок, що виникає в результаті збільшення вироблення гормонів щитовидної залози.

Нагадаємо, як відучити кішку дряпати меблі та гризти кімнатні рослини.