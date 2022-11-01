Як привчити кішку не дряпати меблі: поради фахівців

Є кілька способів захистити меблі в будинку, проте необхідно знати низку моментів.

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Практично всі власники кішок і котів стикалися з тим, що їхні улюбленці точать кігті об дорогі дивани, крісла й інші меблі. Погана новина в тому, пише The Washington Post, що повністю відучити тварин від цього не вийде, оскільки йдеться про базову потребу, але способи зберегти килими та меблі в безпеці все ж таки існують і широко застосовуються досвідченими котолюбами.

Навіщо кішки дряпають меблі?

Для цього природного явища є кілька пояснень. По-перше, це спосіб тримати пазурі в ідеальній формі та завжди напоготові, а також позначити свою територію як за допомогою візуальних ознак подряпин, так і за допомогою феромонів, які вони виділяють через лапи.

По-друге, це ще й можливість зробити розтяжку, оскільки під час дряпання тварина ніби розігріває свої м'язи.

[ + – ] Для кішки точити пазурі — природна потреба Фото: татуировки

"Правильна" кігтеточка

Кігтеточка є ідеальним способом вирішити проблему з потребою кішки точити пазурі. Однак іноді може знадобитися деякий час, перш ніж тварина зрозуміє, для чого потрібен цей об'єкт у квартирі.

Одним із найважливіших факторів, який слід враховувати в разі покупці кігтеточки, є текстура. Деяким кішкам подобається шорстке відчуття кігтеточки, покритої килимом, тоді як інші віддають перевагу картону або сизалі.

Фото: татуировки

Також виникає питання: яку кігтеточку купувати — горизонтальну чи вертикальну. Більшість представників сімейства котячих люблять високі кігтеточки, але деякі віддають перевагу поверхні на одному рівні з підлогою. Купуючи останню, варто переконатися, що вона міцна. За словами фахівця з поведінки кішок і автора книги Total Cat Mojo Джексона Гелаксі, частина привабливості меблів полягає в тому, що вона не перекидається, коли кішка тягнеться вниз під час розтяжки. Тому, щоб замінити тварині диван чи крісло, потрібно пошукати дуже стійку кігтеточку з деякою вагою в основі.

Друга основна умова успіху витівки з кігтеточкою — її правильне розташування.

"Жваві зони будинку, як правило, є областями, де кішки отримують найбільшу увагу від своїх власників, таку як ласки, обійми й ігри, тому тварини хочуть позначити ці місця як свою територію", — зазначає Сара Еверетт, клінічна доцентка Коледжу ветеринарної медицини Університету Джорджії. Вона підкреслює, що "безлюдні" місця тварину не цікавлять, тому установка там кігтеточки точно не приведе до бажаного результату. До неї можна примотати котячу м'яту, щоб зробити її ще привабливішою для вихованця.

[ + – ] Привчаючи кішку до кігтеточки, необхідно запастися терпінням

Частування як заохочення

Фахівці радять обов'язково заохочувати кішку, якщо вона сама підійшла до кігтеточки та правильно її використала. Тварину потрібно похвалити, погладити й дати щось смачненьке. Наступного разу вона з більшою готовністю вирушить точити пазурі в потрібне місце.

Ковпачки для пазурів, або що таке "котячий манікюр"

Деякі кішки активніші та менше піддаються дресируванню, віддаючи перевагу меблять навіть перед найдорожчими кігтеточками. У такому разі експерти радять придивитися до так званих "м'яких лапок" — маленьких ковпачків, які одягаються на котячі пазурі. Це дозволяє кішці нормально дряпати, не завдаючи стільки шкоди. Вони тримаються від місяця до шести тижнів. Як кумедний бонус вони бувають різних кольорів, тому кішка матиме такий вигляд, ніби в неї яскравий манікюр.

Ковпачки — найоптимальніше рішення, яке не завдає кішці болю та каліцтв, на відміну від справді жорстокого вирішення питання. У 1990-их роках кішкам, які злісно псували меблі, їхні господарі у ветеринарних клініках видаляли пазурі. За словами експерта з поведінки тварин і автора книги "Мур: наука, як зробити вашу кішку щасливою" Зазі Тодд, ця процедура досить жорстока і після неї тварина ще довго відчуває біль.

На жаль, така практика існує і зараз, проте все більше клінік, принаймні за кордоном, відмовляються від видалення пазурів. Наприклад, понад десяток міст США, а також Нью-Йорк і Меріленд запровадили заборону на цю процедуру.

Які існують способи захистити меблі

Щоб спочатку вберегти меблі від кігтів тварини, можна обклеїти ділянки, найбільш привабливі для тварини, двостороннім скотчем, який робить дряпання менш приємним для багатьох кішок.

Купуючи меблі, важливо враховувати, які саме текстури любить дряпати кішка. Якщо їй подобаються нерівні тканини, краще вибрати вироби з оббивкою з гладкіших матеріалів, таких як оксамит або шкіра. Нові меблі також дають нову можливість дресирувати кішку.

Зазі Тодд пояснює, що новий диван чи крісло ще не пахнуть господарями, тож є шанси швидше переорієнтувати кішку на кігтеточку.

Іноді потрібно дозволити кішці перемогти

У боротьбі проти дряпання меблів іноді потрібно просто здатися. Так, господиня тварини на ім'я Пайк розповіла, що в неї в будинку є одне крісло, яке стало кігтеточкою для її кішки. Подумавши, вона вирішила залишити його, дозволивши тварині й далі дряпати його, але так вона захистила решту меблів.

"Коли в нас гості, ми прибираємо крісло з кімнати, тому що воно має огидний вигляд. Але решту часу цей предмет меблів належить кішці. Він став котячою кігтеточкою, на якій хтось може час від часу сидіти", — пояснила Пайн.

[ + – ] Якщо кішка має улюблене крісло, яке вона постійно дряпає, є сенс залишити його для неї Фото: Getty Images

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