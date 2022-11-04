Як відучити кішку їсти кімнатні рослини: перевірені методи

Кішки за своєю природою мисливці, які люблять м'ясо, проте рослинна їжа для них не менш важлива. Через відсутність необхідних варіантів вони придивляються до кімнатних квітів.

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Багато любителів кішок, які до появи тварин у будинку захоплювалися кімнатними квітами, стикаються з проблемою співіснування рослин і тварин, оскільки останні дуже часто проявляють інтерес до зелених "сусідів". Вихованці не тільки риються у вазонах або зіштовхують їх із підвіконь і підставок, але й із задоволенням жують квіти, завдаючи їм непоправної шкоди та істотно псуючи їх зовнішній вигляд. Крім того, деякі квіти можуть бути дуже небезпечними для здоров'я і навіть життя пухнастих товаришів. Фокус зібрав поради, як мінімізувати інтерес кішок до кімнатних квітів, щоб зберегти і рослини, і кішок, і нерви.

Чому кішки їдять кімнатні квіти?

Предки кішки — хижаки, які, крім м'яса, їли і рослинну їжу. Є кілька основних причин, чому тварини їдять кімнатні рослини.

Нестача вітамінів . Маючи обмежений доступ до трави за вікном тварина намагається компенсувати їх дефіцит кімнатними рослинами.

. Маючи обмежений доступ до трави за вікном тварина намагається компенсувати їх дефіцит кімнатними рослинами. Стимулювання роботи шлунково-кишкового тракту . Поївши важкої їжі (наприклад, сире м'ясо), кішка відчуває тяжкість у шлунку та дискомфорт. Оскільки деякі рослини викликають блювотний рефлекс, тварина шукає їх, щоб позбавитися "зайвої" їжі.

. Поївши важкої їжі (наприклад, сире м'ясо), кішка відчуває тяжкість у шлунку та дискомфорт. Оскільки деякі рослини викликають блювотний рефлекс, тварина шукає їх, щоб позбавитися "зайвої" їжі. Шерсть у шлунку. Щоб вивести її, кішка, знову ж таки, шукає рослини, що стимулюють блювання.

Щоб вивести її, кішка, знову ж таки, шукає рослини, що стимулюють блювання. Гра . Яскраве забарвлення приваблює кішечок, особливо кошенят. Граючи з листочками лапкою, малюк може випадково чи навмисно відкусити шматочок рослини.

. Яскраве забарвлення приваблює кішечок, особливо кошенят. Граючи з листочками лапкою, малюк може випадково чи навмисно відкусити шматочок рослини. Мисливський інстинкт. Мисливці від природи, кішки задовольняють потребу, вважаючи квітку за дичину. Особливо цим грішать кошенята.

Мисливці від природи, кішки задовольняють потребу, вважаючи квітку за дичину. Особливо цим грішать кошенята. Глисти . Кішки чудово розуміють, коли в них завелися непрошені гості, і шукають рослини, щоб спровокувати блювотний рефлекс і вивести гельмінтів.

. Кішки чудово розуміють, коли в них завелися непрошені гості, і шукають рослини, щоб спровокувати блювотний рефлекс і вивести гельмінтів. Стрес, патології ЦНС. Переїзд, зміна власника, поява нового члена сім'ї, гучні звуки — ось далеко не весь перелік причин, що викликають стрес. Жування рослин заспокоює тварин, оскільки допомагає зняти напругу.

Заводячи кішку, варто пам'ятати, деякі кімнатні рослини можуть бути для неї дуже небезпечні. Тому в боротьбі зі звичкою їсти все зелене на підвіконнях є один важливий пункт, який ми поставимо першим.

[ + – ] Кімнатні квіти можуть приваблювати кішку через низку причин Фото: Getty Images

Заберіть з дому отруйні рослини

Серед кімнатних квітів є ті, які, незважаючи на свою красу, дуже небезпечні для котів. Навіть маленька крапля соку здатна призвести до сумних наслідків. Найбільш небезпечні філодендрон, каланхое, гортензія, бегонія, фікус, плющ, герань, сансевієрія, антуріум та алое. Елементи, що знаходяться у складі цих рослин, можуть викликати опіки порожнини рота тварини, асфіксію, поліорганну недостатність, отруєння, свербіж та інші серйозні наслідки.

[ + – ] Деякі рослини можуть бути смертельно небезпечними для тварин Фото: Getty Images

Купуйте кішкам спеціальну траву

Як ми вже говорили вище, у дикій природі кішки їдять траву, щоб покращити травлення. Щоб зберегти вазони та задовольнити потреби тварини, можна купити котячу траву в найближчому зоомагазині. Вона є чудовим джерелом клітковини, ніацину та вітамінів групи В, і зазвичай її можна купити в горщиках у найближчому зоомагазині. Таку траву можна виростити і самостійно. У тих же зоомагазинах продаються набори насіння, що складаються із зерен проса, вівса, пшениці та ячменю. Їх можна проростити у ґрунті, щоб потім годувати кішку, а можна купити спеціальні фігурки, які при поливі теж проростають.

Крім трави, для кішки можна висадити салат, петрушку та кріп.

Чого точно не варто робити, так це рвати траву на вулиці та приносити її в будинок пропонуючи кішці. Така трава може бути не менш шкідливою, ніж отруйні кімнатні рослини. Дуже висока можливість принести на ній і гельмінтів.

[ + – ] Котяча трава допоможе перемкнути увагу тварини Фото: Magizoo.ru

Природні репеленти

Якщо в будинку є рослина, яка не є отруйною, і кішка не бажає залишати її в спокої, хороший спосіб тримати тварину подалі — посипати перцем чилі листя, але тут головне — не перестаратися, щоб не нашкодити ніжним слизовим тварини. Злегка посипте рослину спецією, і незабаром ви помітите, що ваша кішка взагалі її уникає. Обов'язково поливайте рослини знизу протягом кількох тижнів після застосування порошку чилі, щоб спеція не змилася. Серед інших варіантів — кавова гуща, перець, цитрусова есенція, оцет білий. Деякі використовують навіть кульки нафталіну, розкладаючи їх у вазонах, щоб запах відлякував кішку, проте якщо в будинку є маленькі діти, цього краще не робити, оскільки дитина може спробувати їх на смак, що дуже небезпечно для неї.

Фольга, харчова плівка і скотч

Рослини в горщиках можна огорнути фольгою як превентивний захід проти намірів кішки поїсти їх. Тварини ненавидять шелестіння відчуття під ногами і в майбутньому уникатимуть рослин. Як альтернативу можна використовувати харчову плівку, скотч липкою стороною вгору й інші способи, які не сподобаються тварині та з часом відіб'ють у неї бажання лізти в горщики з квітами.

[ + – ] Фольга навколо вазону зменшить бажання тварини лізти до квітки Фото: podskazok.net

Сховайте рослини вище

Якщо тварина з упертістю, гідною кращого застосування, продовжує псувати квіти, а ви не готові відмовитися від рослин, тоді перемістіть їх туди, де кішка їх точно не дістане. Переставте вазони в ті кімнати, куди вихованцю шлях заборонений, а якщо це не варіант, то подумайте про те, як розмістити квіти досить високо, щоб ваша кішка не могла до них дістатися, або навіть підвісити їх у кошиках до стелі.

Вітаміни та вода в достатній кількості

Іноді кішка гризе листя, щоб вгамувати спрагу, тому слідкуйте за тим, щоб у неї завжди була чиста вода, а також купіть для неї вітамінний комплекс, який задовольнить базові потреби котячого організму в необхідних вітамінах і мікроелементах.

Нагадаємо, як привчити кішку дряпати меблі.