Знаменитости, которые назвали своих любимых питомцев в честь других звезд

Иногда может быть сложно выбрать идеальное прозвище для домашних любимцев, поэтому многие звезды нашли вдохновение в именах других знаменитостей.

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Знаменитости любят публиковать фотографии своих любимцем в социальных сетях, брать их с собой на красную дорожку или наслаждаться непринужденной субботней прогулкой в парке. В результате мы часто многое знаем об их пушистых друзьях, в том числе о том, как их назвали.

Кристина Хаак

39-летняя американская телеведущая назвала свою домашнюю курицу в честь совместного прозвища Дженнифер Лопес и Бена Аффлека — "Беннифер".

[ + – ] Кристина Хаак Фото: Instagram @thechristinahall

Александра Даддарио

36-летняя американская актриса назвала свою домашнюю рыбку в честь актера Кирана Калкина.

"У меня есть рыбка по имени Киран Калкин", — сказала Александра Даддарио E!News во время интервью на красной дорожке в феврале 2022 года. "Итак, я очень рада увидеть Кирана Калкина [сегодня вечером] и, возможно, сказать ему об этом".

Даддарио, которая также является гордой владелицей собаки Левона, на протяжении многих лет открыто говорила о своей любви к животным.

"Моя собака на самом деле делает меня более активной. Мы любим ходить пешком и исследовать разные маршруты в Лос-Анджелесе. Он, честно говоря, самая крутая собака на свете", — сказала звезда Muscle & Fitness в августе 2018 года.

Люси Хейл

33-летняя звезда сериала "Милые обманщицы" выбрала прозвище Элвис для своего любимого пса.

Дженнифер Гарнер

50-летняя американская актриса назвала свою собаку в честь телеведущей и писательницы Марты Стюарт.

"Когда я была начинающей молодой актрисой и у меня были пробы по утрам, я возвращалась, готовила себе обед и смотрела ее первое кулинарное шоу", — рассказал Гарнер во время эпизода "Шоу доктора Оз" в апреле 2019 года. "Она знала, что если я назову ее (собаку) Мартой Стюарт, ей лучше встать с дивана. … Она была самой лучшей великолепной собакой в мире, и ей и Марте Стюарт, настоящему человеку, нравилось, что в мире есть собаки, названные в ее честь".

Риз Уизерспун

Оскароносная актриса назвала своего лабрадора в честь певца и музыканта Хэнка Уильямса.

Хью Джекман

54-летний австралийский актер и продюсер назвал одну из своих собак в честь известного испанского художника Сальвадора Дали.

Дженнифер Энистон

"Привет! Хочу представить вам нового члена нашей семьи…. это лорд Честерфилд ", — написала звезда сериала "Друзья" в Instagram в октябре 2020 года, раскрывая царственное прозвище пса, вдохновленное политиком 18-го века. "Он сразу украл мое сердце. ОГРОМНОЕ спасибо @wagmorpets за невероятную работу, которую вы делаете".

Майли Сайрус

30-летняя американская певица взяла щенка, названного в честь супермодели Кейт Мосс, в августе 2020 года.

[ + – ] Майли Сайрус Фото: Instagram @mileycyrus

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