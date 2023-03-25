Риз Уизерспун разводится с мужем после 12 лет брака: известна причина

Звезда Голливуда и агент талантов Джим Тот воспитывают общего сына. Разрыв союза инсайдеры объясняют тем, что супруги перестали испытывать романтические отношения друг к другу.

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47-летняя американская актриса Риз Уизерспун разводится со своим мужем после 12 лет брака. Об этом обладательница "Оскара" сообщила в Instagram.

Звезда экрана и 52-летний Джим Тот решили развестись, поскольку их союз потерял романтику и стал платоническим, сообщает таблоид Page Six.

"Нет никакого большого скандала или драмы, только два человека, фактически ставшие родителями и больше не имеющие никаких романтических чувств друг к другу", — рассказал инсайдер после того, как актриса и агент талантов объявили о разрыве в пятницу, 24 марта 2023 .

Второй источник рассказал, что они еще не подали на развод, и заверил, что знаменитости будут "продолжать работать вместе".

Также бытует мнение, что когда-то Риз Уизерспун "понравился тот факт", что ее муж был более солидным, надежным и стабильным парнем на фоне предыдущих отношений с Райаном Филиппом.

В 1999 году, когда актрисе было 23 года и она уже была беременна первым ребенком, лауреатка "Оскара" вышла замуж за своего партнера по фильму "Жестокие намерения". Однако в 2008 году они разорвали свой союз.

Риз Уизерспун объявила о разводе со своим мужем

От тандема звезд родились двое детей — 23-летняя Ава и 19-летний Дикон.

Уже в 2007 году Уизерспун закрутила роман со своим коллегой по фильму "Версия" Джейком Джилленхолом. Через два года эти отношения тоже закончились.

А в 2011 Риз Уизерспун вышла замуж за Джима Тота. От их союза родился сын Теннесси. Через несколько дней они должны были отпраздновать 12-ю годовщину свадьбы, однако объявили о разводе.

Риз Уизерспун с семьей Фото: Instagram @reesewitherspoon

Напомним, как Риз Уизерспун провела новогодние праздники в кругу семьи.

Также Фокус писал о домашних любимцах Риз Уизерспун.