Різ Візерспун розлучається з чоловіком після 12 років шлюбу: відома причина

Зірка Голлівуду та агент талантів Джим Тот виховують спільного сина. Розрив союзу інсайдери пояснюють тим, що подружжя перестало відчувати романтичні почуття одне до одного.

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47-річна американська акторка Різ Візерспун розлучається зі своїм чоловіком після 12 років шлюбу. Про це володарка "Оскара" повідомила в Instagram.

Зірка екрану і 52-річний Джим Тот вирішили розлучитися, оскільки їхній союз втратив романтику та став платонічним, повідомляє таблоїд Page Six.

"Немає ніякого великого скандалу чи драми, лише двоє людей, які фактично стали батьками і більше не мають жодних романтичних почуттів одне до одного", — розповів інсайдер після того, як акторка та агент талантів оголосили про розрив у п’ятницю, 24 березня 2023.

Друге джерело зазначило, що вони ще не подали на розлучення, і запевнило, що вони "продовжуватимуть працювати разом".

Також побутує думка, що колись Різ Візерспун "сподобався той факт", що її чоловік був соліднішим, надійним та стабільним хлопцем на фоні попередніх стосунків з Раяном Філіппом.

У 1999 році, коли акторці було 23 роки і вона вже була вагітна першою дитиною, лауреатка "Оскара" вийшла заміж за свого партнера по фільму "Жорстокі наміри". Проте у 2008 році вони розірвали свій союз.

Різ Візерспун оголосила про розлучення зі своїм чоловіком

Від тандему зірок народилися двоє дітей — 23-річна Ава та 19-річний Дікон.

Уже у 2007 році Візерспун закрутила роман зі своїм колегою по фільму "Версія" Джейком Джилленголом. Через два роки ці стосунки також закінчилися.

А у 2011 році Різ Візерспун одружилася з Джимом Тотом. Від їхнього союзу народився син Теннессі. За кілька днів вони повинні були відсвяткувати 12-ту річницю весілля, проте оголосили про розлучення.

Різ Візерспун з родиною Фото: Instagram @reesewitherspoon

Нагадаємо, як Різ Візерспун провела новорічні свята в колі родини.

Також Фокус писав про домашніх улюбленців Різ Візерспун.