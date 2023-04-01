Різ Візерспун офіційно подала на розлучення з колишнім чоловіком Джимом Тотом

Різ Візерспун офіційно подає на розлучення з колишнім чоловіком Джимом Тотом — через тиждень після оголошення про розірвання шлюбу напередодні 12-ї річниці весілля.

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47-річна американська актриса Різ Візерспун офіційно подала на розлучення зі своїм 52-річним чоловіком Джимом Тотом. Про це повідомляє TMZ.

Минулого тижня зірка "Білявка у законі" оголосила про розірвання шлюбу з актором. Тепер видання стверджує, що бачило судові документи, в яких причиною їхнього розлучення вказуються непримиренні розбіжності. Повідомляється, що документи були подані в Нешвіллі, штат Теннессі, де мешкає пара.

Крім того, стало відомо, що перед весіллям у 2011 році пара підписала шлюбний договір.

Різ та Джим виховують спільного 10-річного сина Теннессі і тепер зосереджені на "мирному спільному вихованні дітей", зізнавшись, що це було "важке рішення".

Подання заяви на розлучення відбулося трохи більше ніж через тиждень після того, як пара оголосила про розлучення у соціальних мережах.

"З великою обережністю та увагою ми прийняли важке рішення про розлучення. Ми провели разом стільки чудових років і рухаємося вперед з глибоким коханням, добротою та взаємною повагою до всього, що ми створили разом. Нашим найбільшим пріоритетом є наш син і вся наша родина, коли ми переходимо до наступного розділу. Ці питання ніколи не бувають легкими та дуже особистими. Ми дійсно цінуємо повагу кожного до приватного життя нашої родини в цей час", — написала Різ.

Як повідомляв таблоїд Page Six, зірка екрану та 52-річний Джим Тот вирішили розлучитися, оскільки їх союз втратив романтику і став платонічним.

1999 року, коли актрисі було 23 роки і вона вже була вагітна першою дитиною, лауреатка "Оскара" вийшла заміж за свого партнера фільму "Жорстокі наміри". Проте у 2008 році вони розірвали свій союз.

Від тандему зірок народилися двоє дітей — 23-річна Ава та 19-річний Дікон.

Вже 2007 року Візерспун закрутила роман зі своїм колегою з фільму "Версія" Джейком Джилленхолом. За два роки ці стосунки теж закінчилися. А в 2011 Різ Візерспун вийшла заміж за Джима Тота.

Різ Візерспун з родиною Фото: Instagram @reesewitherspoon

Нагадаємо, як Різ Візерспун провела новорічні свята у родинному колі.

Також Фокус писав про домашніх улюбленців Різ Візерспун.