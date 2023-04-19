Как Риз Уизерспун переживает развод после 12-летнего брака

Звезда экрана и Джим Тот воспитывают общего 10-летнего сына.

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Стало известно, как 47-летняя американская актриса Риз Уизерспун переживает развод после 12-летнего брака. Об этом пишет People.

После того, как звезда фильма "Блондинка в законе" недавно рассталась со своим мужем Джимом Тотом, источник рассказал, что новые романтические отношения не входят в ее список приоритетов.

"Пока она не думает о свиданиях, — говорит инсайдер об американской знаменитости. — Когда она будет готова, она попросит друзей настроить ее".

Риз Уизерспун и 52-летний продюсер Джим Тот объявили, что приняли "трудное решение расстаться" в марте 2023. У пары есть 10-летний сын Теннесси, а у Уизерспун и бывшего мужа Райана Филиппа также есть дочь Ава, 23 года, и сын Дикон, 19 лет

Риз Уизерспун с семьей Фото: Instagram @reesewitherspoon

Согласно судебным документам, актриса назвала "непримиримые разногласия" как причину их развода, когда 1 апреля она подала заявление в окружной суд округа Дэвидсон, штат Теннесси.

"Решение о разводе было для нее нелегким. Было тяжело принять решение и объявить его", — сказал инсайдер. "Однако сейчас Риз чувствует себя гораздо лучше. Она ни о чем не жалеет и просто сосредоточена на своих детях и работе".

"У нее есть большая группа верных друзей, на которых она опирается", — продолжил источник, добавив: "С Джимом нет драмы. Они являются одними из родителей, и это в центре внимания".

Риз Уизерспун и Джим Тот Фото: Getty Images

Напомним, Риз Уизерспун посетила с бывшим мужем публичное мероприятие.

Также Фокус писал о причинах развода Риз Уизерспун и Джима Тота.