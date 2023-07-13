"Вийшло з-під контролю": Різ Візерспун порівняла свої розлучення

Навесні 2023 зірка екрану оголосила про розрив стосунків з Джимом Тотом.

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47-річна американська акторка Різ Візерспун порівняла два свої розлучення. Зірка серіалу "Велика маленька брехня" дала інтервʼю Harper’s Bazaar.

У березні 2023 зірка екрану оголосила в Instagram-акаунті, що розлучається зі своїм чоловіком, агентом з талантів Джимом Тотом, з яким прожила у шлюбі майже 12 років.

До Джима Різ була одружена зі своїм колегою по фільму "Жорстокі ігри" Раяном Філліппом, з яким вони виховали двох спільних спадкоємців — 23-річну Аву та 19-річного Дікона.

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Різ Візерспун із сином Фото: Instagram @reesewitherspoon

Різ і Раян оголосили про своє розлучення у 2006 році.

Зірка "Блондинки в законі" зізналася Harper’s Bazaar, що їй було важко публічно оголосити таке інтимне через професійного представника, а не зробити це самостійно.

"Цікаво, що зі мною сталося. Коли я була розлучена раніше, таблоїди повинні були розповідати людям, як я почуваюся, і здавалося, що це вийшло з-під контролю", – сказала Різ.

"Можливість говорити з людьми безпосередньо про те, що відбувається в моєму житті, і просто ділитися цим у спосіб, у який я ділюся великим професійним або особистим досвідом, відчуваю себе набагато автентичніше мати можливість говорити речі власним голосом", — зізналася мама трьох.

Різ Візерспун з другим чоловіком та дітьми Фото: Instagram @reesewitherspoon

У спільній заяві Різ та її другого чоловіка в соціальних мережах у березні 2023 вони двоє підкреслили, що прийшли до рішення "з великою часткою обережності та увагою", і що їхній "найбільший пріоритет — це син".

У Візерспун і Тота один син, 10-річний Теннессі Джеймс Тот.

Акторка "Великої маленької брехні" розповіла Harper’s Bazaar, що можливість поділитися новиною про своє розлучення, як невідомі люди, має ще одну додаткову перевагу: "Я думаю про те, скільки інших людей пережили це. Я взагалі не почуваюся ізольованою".

Нагадаємо, Різ Візерспун помітили на публіці з колишнім чоловіком.

Також Фокус писав про День матері 2023 в родині Різ Візерспун.