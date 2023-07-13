"Вышло из-под контроля": Риз Уизерспун сравнила свои разводы

Весной 2023 года звезда экрана объявила о разрыве отношений с Джимом Тотом.

Related video

47-летняя американская актриса Риз Уизерспун сравнила два своих развода. Звезда сериала "Большая маленькая ложь" дала интервью Harper's Bazaar.

В марте 2023 года звезда экрана объявила в Instagram-аккаунте, что разводится со своим мужем, агентом по талантам Джимом Тотом, с которым прожила в браке почти 12 лет.

До Джима Риз была замужем за своим коллегой по фильму "Жестокие игры" Райаном Филлиппом, с которым они воспитали двух общих наследников — 23-летнюю Аву и 19-летнего Дикона.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Риз Уизерспун с сыном Фото: Instagram @reesewitherspoon

Риз и Райан объявили о своем разводе в 2006 году.

Звезда "Блондинки в законе" призналась Harper's Bazaar, что ей было трудно публично объявить такое интимное через профессионального представителя, а не сделать это самостоятельно.

"Интересно, что со мной произошло. Когда я была разведена раньше, таблоиды должны были рассказывать людям, как я себя чувствую, и казалось, что это вышло из-под контроля", — сказала Риз.

"Возможность говорить с людьми непосредственно о том, что происходит в моей жизни, и просто делиться этим способом, которым я делюсь большим профессиональным или личным опытом, чувствую себя гораздо аутентичнее иметь возможность говорить вещи собственным голосом", — призналась мама троих.

Риз Уизерспун со вторым мужем и детьми Фото: Instagram @reesewitherspoon

В совместном заявлении Риз и ее второго мужа в социальных сетях в марте 2023 года они двое подчеркнули, что пришли к решению "с большой долей осторожности и вниманием", и что их "самый большой приоритет — это сын".

У Уизерспун и Тота один наследник, 10-летний Теннесси Джеймс Тот.

Актриса "Большой маленькой лжи" рассказала Harper's Bazaar, что возможность поделиться новостью о своем разводе, как неизвестные люди, имеет еще одно дополнительное преимущество: "Я думаю о том, сколько других людей пережили это. Я вообще не чувствую себя изолированной".

Напомним, Риз Уизерспун заметили на публике с бывшим мужем.

Также Фокус писал о Дне матери 2023 в семье Риз Уизерспун.