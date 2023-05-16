Риз Уизерспун показала, как провела День матери 2023 на фоне развода с мужем (фото)

Звезда "Блондинки в законе" поделилась редкими кадрами с детьми.

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Голливудская актриса Риз Уизерспун показала, как провела День матери 2023 с семьей на фоне недавнего развода с бывшим мужем Джимом Тотом после 12 лет брака.

Звезда экрана поделилась редким снимком со своим сыном Теннесси.

Она начала свой праздник в воскресенье, прослушав книгу коллеги-актрисы Лауры Дерн "Honey, Baby, Mine: A Mother and Daughter Talk Life, Death, Love".

"Матери, которых вы находите в людях, которые не являются вашей мамой. Матерям нравится концовка. Матери как зеркало. … Матери, какими вы не являетесь. Матери, какими вы хотели быть. Матери, которыми вы стали", – отметила Риз Уизерспун.

В субботу актриса "Блондинки в законе" провела день со своей мамой Беттер Риз, поделившись с ней милым селфи в своих сторис в Instagram и добавив подпись: "Поздравляем всех замечательных мам в мире!"

Риз Уизерспун с семьей

Они угостили себя поздним завтраком в ресторане The Continental в Нэшвилле.

На другом снимке она сидела рядом с 10-летним сыном Теннесси и добавила подпись: "День мамы", а затем эмодзы с красным сердцем. На следующем кадре Риз показала своего другого сына, 19-летнего Дикона, сидящего со своей бабушкой.

Также знаменитость показала снимок с дочерью Авой.

"Боже, мне посчастливилось быть их мамой 💐💗", — подписала фото звезда "Большой маленькой лжи".

Риз Уизерспун с дочерью

Напомним, как Риз Уизерспун переживает развод с мужем после 12 лет брака.

Также Фокус писал о причинах развода Риз Уизерспун и Джима Тота.