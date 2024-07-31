Через год после развода: у Риз Уизерспун новый роман с финансистом (фото)

12 лет звезда экрана состояла в браке с Джимом Тотом, родив ему сына. В 2023 году пара объявила о разрыве.

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48-летняя американская актриса Риз Уизерспун спровоцировала слухи о новом романе. Об этом пишет Daily Mail.

Накануне звезду "Утреннего шоу" заметили с 56-летним финансистом Оливером Хаарманном в Нью-Йорке. Это произошло через год после ее развода со вторым мужем Джимом Тотом.

По данным издания, это далеко не первое свидание пары. На этот раз Риз продемонстрировала черный наряд, а ее спутник выбрал для выхода белую рубашку и синие брюки.

Как известно, бывшая жена Хаарманна, бизнесвумен Мала Гаонкар, сейчас находится в отношениях с музыкантом Дэвидом Бирном.

Риз Уизерспун и Оливер Хаарманн

Новый вероятный бойфренд актрисы немец, он является партнером-основателем Searchlight Capital Partners, частной инвестиционной компании.

Ранее Оливер был старшим партнером глобальной инвестиционной компании KKR & Co. У него с бывшей женой есть двое сыновей.

Тем временем Уизерспун за год до этого развелась со своим вторым мужем Джимом Тотом. Звезда "Блондинки в законе" официально подала на развод с Тотом в апреле 2023 года, через неделю после объявления о расторжении брака. Причиной их разрыва она назвала непримиримые разногласия спустя 12 лет брака.

Это был второй развод звезды экрана. Ранее Риз развелась с Райаном Филиппом в 2008 году после семилетнего брака и воспитания двух детей: дочери Авы и сына Дикона. От Джима Тота у знаменитости есть сын Теннеси.

Риз Уизерспун с семьей Фото: Instagram @reesewitherspoon

Напомним, Риз Уизерспун вышла в свет со старшим сыном.

Также Фокус писал о продолжении "Блондинки в законе".