Через год после развода: у Риз Уизерспун новый роман с финансистом (фото)
12 лет звезда экрана состояла в браке с Джимом Тотом, родив ему сына. В 2023 году пара объявила о разрыве.
48-летняя американская актриса Риз Уизерспун спровоцировала слухи о новом романе. Об этом пишет Daily Mail.
Накануне звезду "Утреннего шоу" заметили с 56-летним финансистом Оливером Хаарманном в Нью-Йорке. Это произошло через год после ее развода со вторым мужем Джимом Тотом.
По данным издания, это далеко не первое свидание пары. На этот раз Риз продемонстрировала черный наряд, а ее спутник выбрал для выхода белую рубашку и синие брюки.
Как известно, бывшая жена Хаарманна, бизнесвумен Мала Гаонкар, сейчас находится в отношениях с музыкантом Дэвидом Бирном.
Новый вероятный бойфренд актрисы немец, он является партнером-основателем Searchlight Capital Partners, частной инвестиционной компании.
Ранее Оливер был старшим партнером глобальной инвестиционной компании KKR & Co. У него с бывшей женой есть двое сыновей.
Тем временем Уизерспун за год до этого развелась со своим вторым мужем Джимом Тотом. Звезда "Блондинки в законе" официально подала на развод с Тотом в апреле 2023 года, через неделю после объявления о расторжении брака. Причиной их разрыва она назвала непримиримые разногласия спустя 12 лет брака.
Это был второй развод звезды экрана. Ранее Риз развелась с Райаном Филиппом в 2008 году после семилетнего брака и воспитания двух детей: дочери Авы и сына Дикона. От Джима Тота у знаменитости есть сын Теннеси.
Напомним, Риз Уизерспун вышла в свет со старшим сыном.
Также Фокус писал о продолжении "Блондинки в законе".