Через рік після розлучення: у Різ Візерспун новий роман з фінансистом (фото)

12 років зірка екрану перебувала в шлюбі з Джимом Тотом, народивши йому сина. У 2023 році пара оголосила про розрив.

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48-річна американська акторка Різ Візерспун спровокувала чутки про новий роман. Про це пише Daily Mail.

Напередодні зірку "Ранкового шоу" помітили з 56-річним фінансистом Олівером Гаарманном у Нью-Йорку. Це сталося через рік після її розлучення з другим чоловіком Джимом Тотом.

За даними видання, це далеко не перше побачення пари. Цього разу Різ продемонструвала чорне вбрання, а її супутник обрав для виходу білу сорочку та сині штани.

Як відомо, колишня дружина Гаарманна, бізнесвумен Мала Гаонкар, наразі перебуває у стосунках із музикантом Девідом Бірном.

Різ Візерспун та Олівер Гаарманн

Новий ймовірний бойфренд акторки німець, він є партнером-засновником Searchlight Capital Partners, приватної інвестиційної компанії.

Раніше Олівер був старшим партнером глобальної інвестиційної компанії KKR & Co. У нього з колишньою дружиною є двоє синів.

Тим часом Візерспун за рік до цього розлучилася зі своїм другим чоловіком Джимом Тотом. Зірка "Білявки в законі" офіційно подала на розлучення з Тотом у квітні 2023, через тиждень після оголошення про розірвання шлюбу. Причиною їх розриву вона назвала непримиренні розбіжності через 12 років шлюбу.

Це було друге розлучення зірки екрану. Раніше Різ розлучилася з Раяном Філіпом у 2008 році після семирічного шлюбу та виховання двох дітей: доньки Ави і сина Дікона. Від Джима Тота в знаменитості є син Теннесі.

Різ Візерспун з родиною Фото: Instagram @reesewitherspoon

Нагадаємо, Різ Візерспун вийшла у світ зі старшим сином.

Також Фокус писав про продовження "Білявки в законі".