Стало відомо, у яких стосунках Різ Візерспун з фінансистом Олівером Гаарманом

За рік до цього акторка розлучилася з Джимом Тотом. За цей час вона публічно ні з ким не ходила на побачення.

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Стало відомо, у яких стосунках перебуває Різ Візерспун зі своїм новим ймовірним бойфрендом-фінансистом. Про це пише People.

Американська акторка та Олівер Гаарманн викликали чутки про роман наприкінці липня 2024 після того, як їх помітили на побаченні в Нью-Йорку.

Повідомляється, що пара прилетіла до міста на гелікоптері на вихідних і була сфотографована за обідом.

Втім, джерело розповіло, що Різ і Олівер наразі є "друзями".

Зірка "Білявки в законі" оголосила про розлучення з чоловіком Джимом Тотом у березні 2023 року, а Гаарманн також нещодавно розлучився з дружиною Малою Гаонкар, з якою у нього двоє синів.

Другий інсайдер розповів, що Різ Візерспун "повільно ставиться до побачень".

Різ Візерспун та Олівер Гаарманн

"Їй це подобається, але вона не хоче, щоб це було в центрі уваги. Вона зайнята роботою та своїм сином. Це її найбільші пріоритети", — зазначило джерело, близьке до акторки.

Різ Візерспун публічно ні з ким не зустрічалася з моменту її розлучення з Джимом Тотом у серпні 2023 року. Вони виховують спільного сина Теннесі. А від першого шлюбу в акторки є двоє дітей — Ава та Дікон.

Нагадаємо, Різ Візерспун вийшла у світ зі старшим сином.

Також Фокус писав про продовження фільму "Білявка в законі".