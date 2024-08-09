"Блондинка в законе" Риз Уизерспун показала публике взрослого сына (фото)

Звезда экрана стала мамой трижды. Райану Филиппу она родила сына Дикона и дочь Аву.

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48-летняя американская актриса Риз Уизерспун вышла на красную дорожку в компании 20-летнего сына Дикона. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда фильма "Блондинка в законе" и ее старший наследник стали гостями премьеры картины "Клипни дважды" в Лос-Анджелесе.

Риз появилась на публике в черном брючном костюме с короткими волнистыми рукавами и вырезом без воротника. Актриса дополнила вечерний образ парой подходящих черных туфель с открытым носом, зацепив волосы назад и продемонстрировав пару блестящих сережек.

Тем временем Дикон позировал в темно-синей велюровой рубашке с воротником и белыми брюками. Он появился в тонких кроссовках с очками, свисающими на рубашке.

Риз Уизерспун с сыном Диконом Фото: Getty Images

У Уизерспун, кроме Дикона, есть еще 24-летняя дочь Ава, копия своей матери. Ее отцом, как и отцом Дикона, является бывший муж Риз Райан Филипп. Актриса также воспитывает 11-летнего сына Теннеси от экс-супруга Джима Тота, с которым она развелась в прошлом году.

Риз Уизерспун с родными Фото: Instagram @reesewitherspoon

Недавно звезда экрана спровоцировала слухи о новом романе. Ее вероятным избранником стал финансист Оливер Хаарман. По словам источников, пара ходит на свидания, однако не спешит строить серьезные отношения.

"Ей это нравится, но она не хочет, чтобы это было в центре внимания. Она занята работой и сыном", — говорил инсайдер.

Напомним, Риз Уизерспун сравнила свои два развода.

Также Фокус писал о том, как Николь Кидман забыла настоящее имя Риз Уизерспун.