Риз Уизерспун урегулировала развод с Джимом Тотом: детали

Звездная пара заключила добрачный договор еще в 2011 году.

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47-летняя американская актриса Риз Уизерспун урегулировала развод с Джимом Тотом через четыре месяца после того, как подала документы на расторжение их 12-летнего брака. Об этом пишет TMZ.

Звезда "Большой маленькой лжи" и 53-летний агент по талантам подписали соглашение о расторжении брака.

Риз и Тот, который недавно был замечен во время романтического отпуска с новой женщиной, также подписали план воспитания своего 10-летнего сына Теннесси Джеймса.

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Риз Уизерспун и Джим Тот Фото: Getty Images

Звезда "Блондинки в законе" официально подала на развод с Тотом еще в апреле 2023, спустя неделю после объявления о расторжении брака. Причиной их разрыва она назвала непримиримые разногласия.

Это второй развод Риз. Ранее она развелась с 48-летним Райаном Филиппом в 2008 году после семилетнего брака и воспитания двоих детей: дочери Авы, 23, и сына Дикона, 19.

Документы на развод Уизерспун и Тота были поданы в Нэшвилле, штат Теннесси, где пара жила с сыном. Они показывают, что звездная пара заключила добрачный договор в марте 2011 года.

Поскольку заявление о разводе было подано в округе Дэвидсон, Риз и ее уже бывший муж теперь должны будут посещать обязательные курсы воспитания детей. У них есть 60 дней, чтобы предоставить в суд справку об окончании.

Риз Уизерспун с семьей Фото: Instagram @reesewitherspoon

Напомним, Риз Уизерспун удивила сходством с 23-летней дочерью.

Также Фокус писал о сравнении двух разводов Риз Уизерспун.