"Білявка в законі" Різ Візерспун показала публіці дорослого сина (фото)

Зірка екрану стала мамою тричі. Раяну Філіппу вона народила сина Дікона та доньку Аву.

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48-річна американська акторка Різ Візерспун вийшла на червону доріжку в компанії 20-річного сина Дікона. Про це пише Daily Mail.

Зірка фільму "Білявка в законі" та її старший спадкоємець стали гостями премʼєри картини "Кліпни двічі" в Лос-Анджелесі.

Різ зʼявилася на публіці в чорному штанному костюмі з короткими хвилястими рукавами та вирізом без коміра. Акторка доповнила вечірній образ парою відповідних чорних туфель з відкритим носом, зачепивши волосся назад та продемонструвавши пару блискучих сережок.

Тим часом Дікон позував у темно-синій велюровій сорочці з коміром і білими штанами. Він зʼявився в тонких кросівках з окулярами, що звисали на сорочці.

Різ Візерспун із сином Діконом Фото: Getty Images

У Візерспун, крім Дікона, є ще 24-річна донька Ава, копія своєї матері. Її батьком, як і батьком Дікона, є колишній чоловік Різ Раян Філіпп. Акторка також виховує 11-річного сина Теннесі від ексчоловіка Джима Тота, з яким вона розлучилася минулого року.

Різ Візерспун з рідними Фото: Instagram @reesewitherspoon

Нещодавно зірка екрану спровокувала чутки про новий роман. Її ймовірним обранцем став фінансист Олівер Гаарман. За словами джерел, пара ходить на побачення, проте не поспішає будувати серйозні стосунки.

"Їй це подобається, але вона не хоче, щоб це було в центрі уваги. Вона зайнята роботою і сином", – говорив інсайдер.

Нагадаємо, Різ Візерспун порівняла свої два розлучення.

Також Фокус писав про те, як Ніколь Кідман забула справжнє імʼя Різ Візерспун.