Ніколь Кідман забула справжнє імʼя Різ Візерспун: реакція акторки

Зірка "Ранкового шоу" скоротила своє ім'я до дівочого прізвища матері Бетті Різ, коли вона починала акторську кар'єру. Насправді її звуть зовсім інакше.

Австралійська акторка Ніколь Кідман забула справжнє імʼя своєї колеги Різ Візерспун під час розмови для Vanity Fair.

Дві зірки серіалу "Велика маленька брехня" обговорили, чому Ніколь називає свою колегу Лору Дерн лише її прізвищем.

"Я ненавиджу, коли ти називаєш її Дерн", — зізналася Кідман Візерспун під час розмови.

"Це звучить так дивно. Я завжди кажу: "Лора", а ти кажеш: "Ні, Дерн, Дерн", а я кажу: "Чому?" — додада Ніколь.

Візерспун швидко нагадала колезі, що вона народилася з повним іменем Лора Джин Різ Візерспун. Зірка "Ранкового шоу" скоротила своє ім'я до дівочого прізвища своєї матері Бетті Різ, коли вона починала акторську кар'єру.

Ніколь Кідман та Різ Візерспун Фото: Getty Images

"О, це правильно", — відповіла Ніколь Кідман, визнавши, що вона "забула" справжнє ім'я Різ.

Втім, Візерспун не сподобався тон, з яким її колега говорила на цю тему. Згодом вони знайшли спільну мову та забули про непорозуміння.

Візерспун і Кідман стали близькими друзями після того, як знялися в перших двох сезонах серіалу HBO "Велика маленька брехня", прем’єра якого відбулася в 2017 році, разом із Шейлін Вудлі та Зої Кравіц. Меріл Стріп приєдналася до акторського складу у 2 сезоні.

Ніколь Кідман та Різ Візерспун Фото: Instagram @reesewitherspoon

Акторки натякнули на вихід третього сезону, проте більших деталей не розкрили.

Нагадаємо, як виглядає 20-річний син Різ Візерспун.

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