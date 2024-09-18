Різ Візерспун розповіла про предків і показала свій розкішний будинок (відео)

За словами акторки, у її бабусі було не так багато суконь, але вона мала неймовірне почуття стилю. Різ Візерспун розповіла про створення власного бренду модного одягу і продемонструвала деякі моделі з нової осінньої колекції.

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Знаменита американська акторка, підприємиця і модель Різ Візерспун запросила шанувальників в Instagram в один зі своїх маєтків і розповіла про своїх бабусю і дідуся.

48-річна зірка продемонструвала зовнішній вигляд свого білого двоповерхового будинку з пишним садом з плющем і розмарином на передньому дворі. Її також можна було побачити в химерно прикрашеному фойє будинку, а також у спальні, на кухні, у вітальні та у дворі. Протягом багатьох років Візерспун володіла кількома об'єктами нерухомості в Лос-Анджелесі та Нешвіллі. Різ пояснила, чому заснувала бренд модного одягу Draper James: "Я заснувала цю компанію, щоб вшанувати свою південну спадщину і, зокрема, моїх бабусь і дідусів, які справили і досі справляють найбільший вплив на моє життя: мою бабусю Доротею Дрейпер і мого дідуся Вільяма Джеймса Візерспуна".

Знаменитість додала: "Мої бабуся і дідусь навчили мене всього, що я знаю про благочестиве життя на Півдні. Від них я навчилася одягатися і поводитися як леді, пишатися своїм будинком, допомагати сусідам і завжди запрошувати всіх у гості. Моя бабуся Доротея водила тільки білі "кадилаки" і завжди в належних водійських рукавичках". За словами акторки, у її бабусі було не так багато суконь, але вона мала неймовірне почуття стилю і знала, як витягти максимум з будь-якого вбрання, використовуючи аксесуари. "Її туфлі завжди поєднувалися з її сумочкою і вона ніколи не знімала ні перлів, ні обручки", — поділилася зірка "Блондинки в законі".

Бабуся Доротея також була чудовою господинею, яка завжди готувала "більше їжі, ніж було необхідно, і відправляла людей додому зі свіжим домашнім печивом та овочами". Згадуючи свого діда, Різ зазначила: "Мій дідусь Джеймс міг зачарувати будь-кого. Він навчив мене, що хороші манери і чудовий стиль йдуть рука об руку".

Також оскароносна акторка серіалу "Дика природа" не упустила можливості продемонструвати осінню колекцію 2024 року зі своєї лінії Draper James. "З Draper James наша мета — привнести сучасний, але непідвладний часу південний стиль у ваш гардероб і ваш дім, де б ви не жили. Ми сподіваємося, що ви будете заглядати до нас частіше — наші двері завжди відкриті", — зазначила зірка серіалу "Бруд".

Раніше, 11 вересня, Різ Візерспун поділилася знімками зі своєю 25-річною донькою.