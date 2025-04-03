Знову студентка: донька Різ Візерспун починає кар'єру в кіно

25-річна Ава Філіп, дочка голлівудських акторів Різ Візерспун і Раяна Філіпа, дебютує як акторка в серіалі ABC "Доктор Одіссея" і зіграє одну з трьох студенток-"лисиць", які змагаються за увагу головного героя Макса Банкмана.

Related video

Про це повідомляє People.

Ава – не єдина з непо-бебі, хто з'явиться в шоу. Компанію на знімальному майданчику їй складуть Періс Джексон, дочка Майкла Джексона і Деббі Роу, і Шарлотта Лоуренс, дочка Білла Лоуренса і Крісти Міллер.

До того як пробувати себе в кіно, дівчина займалася моделінгом. Ава, яка вивчала соціальне забезпечення в Каліфорнійському університеті в Берклі, почала кар'єру моделі 2018 року у віці 19 років для осіннього лукбука Rodarte. Потім вона знялася в рекламних кампаніях Ivy Park і Pat McGrath Labs, а також у рекламній компанії одягу своєї знаменитої 48-річної матері Draper James. Співпрацю з модним брендом Vince Camuto, який був створений у 2005 році уродженцем Нью-Йорка Вінсом Камуто, вихідцем з сім'ї емігрантів з Сицилії, 25-річна Філіп почала у квітні 2023-го року.

Ава Філіп стала обличчям парфумів від Vince Camuto,

У 2021-му донька акторів зізналася, що не проти піти стопами своїх знаменитих батьків і підкорити кіноіндустрію, тим паче, що і батько, і мати завжди підтримували її.

"Мої батьки завжди заохочували мене обирати правильний для мене шлях і, знаєте, скеровували мене на цьому шляху, щоб я робила найкращий вибір. Я так вдячна за це. Це такий привілей мати батьків, які підтримують тебе таким чином і хочуть, щоб ти була тією, ким ти справді маєш бути", — зізналася міс Філіп.

Дівчину неодноразово в соціальних мережах критикували за зайву вагу і татуювання, але Ава, схоже, не дуже звертає на це увагу. Вона каже, що більше прислухається до порад своєї мами. Різ якось їй сказала: "Краса — це те, що робить краса. Ви красиві настільки, наскільки добре ви ставитеся до інших людей, як ви ставитеся до себе і які ви всередині".

У вересні минулого року, коли Аві виповнилося 25 років, її мати назвала доньку "найщиріше доброю" людиною, яку вона знає.

Різ Візерспун із донькою Авою близькі подруги

Різ Візерспун познайомилася з Раяном Філіпом на зйомках фільму "Жорстокі ігри" 1997 року, і між ними одразу проскочила іскра. Пара одружилася 5 червня 1999 року, а вже у вересні на світ з'явилася їхня донька. У 2003-му актриса подарувала чоловікові сина Дікона.

Шлюб знаменитостей тривав недовго. 13 червня 2008 року вони вирішили розлучитися.

Через три роки Візерспун знову вийшла заміж. Її другим чоловіком став агент з пошуку талантів Джим Тот. Через 12 років вони розлучилися, вказавши причиною розставання "непримиренні розбіжності". У них є 11-річний син Теннесі Джеймс.

Зараз Різ зустрічається з німецьким фінансистом Олівером Гаарманном.

Раніше Фокус писав, що Різ Візерспун розповіла про предків і показала свій розкішний будинок.