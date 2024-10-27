"Їй весело з Олівером": інсайдер розповів про роман Різ Візерспун із німецьким фінансистом (фото)

Актриса була двічі одружена. Від колишніх стосунків у неї троє дітей: дочка Ава, сини Дікон і Теннесі. Зараз у Різ Візерспун новий бойфренд.

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Роман американської акторки Різ Візерспун і німецького бізнесмена Олівера Гаарманна набирає обертів. Зірка "Блондинки в законі" після свого другого розлучення торік, схоже, знайшла нове кохання, пише Рeople, посилаючись на своє джерело.

Джерело повідомило журналістам, що 48-річна актриса "Ранкового шоу" "весело проводить час" з 57-річним фінансистом, який є міноритарним співвласником клубу НХЛ "Нью-Йорк Айлендерс", а також партнером і засновником Searchlight Capital.

"У Різ усе чудово, і їй подобається з ним зустрічатися. Їй весело з Олівером. Вона часто літає між Нешвіллом і Нью-Йорком, щоб побачити його. Він проводить час з її дітьми", — зазначив інсайдер. За його інформацією, Гаарманн часто бачиться із синами Візерспун: 21-річним Діконом Філіпом і 12-річним Теннессі Джеймсом Тотом, від колишнього подружжя акторки Раяна Філіпа і Джима Тотома. Щоправда, невідомо, чи знайомий новий бойфренд із дочкою Різ 25-річною Авою. "Різ подобається, що він бізнесмен, а не зірка Голлівуду. Їй це подобається, але вона не хоче, щоб це було занадто важливим. Вона зайнята роботою і молодшим сином. Це — її головні пріоритети", — додало джерело.

Актриса Різ Візерспун Фото: Getty

Візерспун оголосила про розлучення з колишнім чоловіком Джимом Тотом у березні 2023 року після майже 12 років шлюбу. У вересні 2024 року стало відомо, що пара почала зустрічатися. Хоча зірка "Переступити межу" після розлучення не поспішала з новими стосунками. За яких обставин Різ і Олівер познайомилися залишається таємницею.

Раніше, 18 вересня, Різ Візерспун розповіла про предків і показала свій розкішний будинок.