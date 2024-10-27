"Ей весело с Оливером": инсайдер рассказал о романе Риз Уизерспун с немецким финансистом (фото)

Актриса была дважды замужем. От прежних отношений у нее трое детей: дочь Ава, сыновья Дикон и Теннеси. Сейчас у Риз Уизерспун новый бойфренд.

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Роман американской актрисы Риз Уизерспун и немецкого бизнесмена Оливера Хаарманна набирает оборотов. Звезда "Блондинки в законе" после своего второго развода в прошлом году, похоже нашла новую любовь, пишет Рeople, ссылаясь на свой источник.

Источник сообщил журналистам, что 48-летняя актриса "Утреннего шоу" "весело проводит время" с 57-летнимфинансистом, который является миноритарным совладельцем клуба НХЛ "Нью-Йорк Айлендерс", а также партнером и основателем Searchlight Capital.

"У Риз все отлично, и ей нравится с ним встречаться. Ей весело с Оливером. Она часто летает между Нэшвиллом и Нью-Йорком, чтобы увидеть его. Он проводит время с ее детьми", — отметил инсайдер. По его информации, Хаарманн часто видится с сыновьями Уизерспун: 21-летним Диконом Филиппом и 12-летним Теннесси Джеймсом Тотом, от бывших супругов актрисы Райана Филиппа и Джима Тотома. Правда, не известно знаком ли новый бойфренд с дочерью Риз 25-летней Авой. "Риз нравится, что он бизнесмен, а не звезда Голливуда. Ей это нравится, но она не хочет, чтобы это было слишком важным. Она занята работой и младшим сыном. Это — ее главные приоритеты", — добавил источник.

Актриса Риз Уизерспун Фото: Getty

Уизерспун объявила о разводе с бывшим мужем Джимом Тотом в марте 2023 года после почти 12 лет брака. В сентябре 2024 года стало известно, что пара начала встречаться. Хотя звезда "Преступить черту" после развода не торопилась с новыми отношениями. При каких обстоятельствах Риз и Оливер познакомились остается тайной.

Ранее, 18 сентября, Риз Уизерспун рассказала о предках и показала свой роскошный дом.