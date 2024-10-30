Мамина копія: Різ Візерспун вийшла на зелену доріжку зі своїм сином (фото)
Актриса була двічі одружена. Від колишніх стосунків у неї троє дітей: дочка Ава, сини Дікон і Теннесі. Зараз у Різ Візерспун новий бойфренд, але на заході його не було.
Знаменита американська актриса Різ Візерспун привернула загальну увагу, відвідавши 29 жовтня церемонію вручення премії Wall Street Journal Magazine Innovators Awards у Нью-Йорку, з'явившись у компанії свого сина Дікона, повідомляє Daily Mail.
48-річна зірка "Блондинки в законі" вийшла на зелену доріжку в Музеї сучасного мистецтва під руку зі своїм 21-річним сином. Для зіркового заходу Різ обрала чорну обтислу сукню на одне плече, яка вигідно підкреслила її мініатюрну фігуру. Свій елегантний образ вона доповнила чорними туфлями на підборах і простими золотими сережками-кільцями. Вона розпустила світле довге волосся, зробивши проділ посередині, і нанесла вечірній макіяж, використовуючи коричневі тіні і чорну підводку для очей.
Багато хто відзначив схожість Дікона зі своєю зірковою мамою. Він мав чепурний вигляд у темно-синьому костюмі, білосніжній сорочці та чорних шкіряних туфлях. Його волосся медового відтінку відкинуте назад, а сяюча усмішка не сходила з його обличчя.
Серед інших зірок гламурного гала-вечора були Синтія Еріво, Аріана Гранде, Сальма Гаєк, Пенелопа Крус і Емілі Ратаковскі, а також генеральний директор Apple Тім Кук. Однак 57-річного бойфренда Візерспун Олівера Гаарманна на заході не було.
Раніше, 27 жовтня, Фокус писав про роман Різ Візерспун з німецьким фінансистом. Зірка "Блондинки в законі" після свого другого розлучення торік, схоже, знайшла нове кохання.