Мамина копия: Риз Уизерспун вышла на зеленую дорожку со своим сыном (фото)
Актриса была дважды замужем. От прежних отношений у нее трое детей: дочь Ава, сыновья Дикон и Теннеси. Сейчас у Риз Уизерспун новый бойфренд, но на мероприятии его не было.
Знаменитая американская актриса Риз Уизерспун привлекла всеобщее внимание, посетив 29 октября церемонию вручения премии Wall Street Journal Magazine Innovators Awards в Нью-Йорке, появившись в компании своего сына Дикона, сообщает Daily Mail.
48-летняя звезда "Блондинки в законе" вышла на зеленую дорожку в Музее современного искусства под руку со своим 21-летним сыном. Для звездного мероприятия Риз выбрала черное облегающее платье на одно плечо, которое выгодно подчеркнуло ее миниатюрную фигуру. Свой элегантный образ она дополнила черными туфлями на каблуках и простыми золотыми серьгами-кольцами. Она распустила светлые длинные волосы, сделав пробор посредине и нанесла вечерний макияж, используя коричневые тени и черную подводку для глаз.
Многие отметили сходство Дикона со своей звездной мамой. Он выглядел щеголевато в темно-синем костюме, белоснежной рубашке и черных кожаных туфлях. Его волосы медового оттенка откинуты назад, а сияющая улыбка не сходила с его лица.
Среди других звезд гламурного гала-вечера были Синтия Эриво, Ариана Гранде, Сальма Хайек, Пенелопа Крус и Эмили Ратаковски, а также генеральный директор Apple Тим Кук. Однако 57-летнего бойфренда Уизерспун Оливера Хаарманна на мероприятии не было.
Ранее, 27 октября, Фокус писал о романе Риз Уизерспун с немецким финансистом. Звезда "Блондинки в законе" после своего второго развода в прошлом году, похоже нашла новую любовь.