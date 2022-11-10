Джулия Фокс, бывшая Канье Уэста, призналась, что разлюбила секс из-за своей работы доминатрикс

Она рассказала Эмили Ратаковски во время подкаста, что вполне может обойтись без секса

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Джулия Фокс, которая прославилась после того как повстречалась с Канье Уэстом, разоткровенничалась в беседе с Эмили Ратаковски в ее подкасте High Low с EmRata. Она призналась, что ей не нравится секс. Об этом пишет Daily Mail.

32-летняя Джулия Фокс напомнила, что когда ей было 18 лет, она начала работать доминатрикс. И хоть БДСМ-отношения не предполагали секс, но, "унизительная" по ее словам работа, заставила ее "абстрагироваться" от сексуальных отношений и смотреть на половой акт, как на "односторонний и тривиальный".

Фокс сказала, что получает больше удовольствия от приема психоделического напитка аяуаски – наркотического средства, который получается в результате 13-часового вываривания растений Banisteriopsis caapi и Psychotria viridis, которые обладают галлюциногенными свойствами.

"Я лучше приму аяуаску (или аяхуаску) и увижу Бога. И это будет захватывающе и классно. А секс мне кажется тривиальным", — сообщила Фокс.

[ + – ] Джулия Фокс после романа с Канье Уэстом стала медийной персоной Фото: christophamend

Она добавила, что работа доминатрикс научила ее, что она может "получать деньги или ресурсы от мужчин", но оставила ее "сломанной" из-за власти, которую они имели над ней.

Она также сказала, что с тех пор, как в январе 2021 года у нее родился сын, она чувствует, что ей "больше не нужно мириться с дерьмом, которое приходит, когда рядом с ней находятся парни".

"Секс для меня всегда был односторонним, но я думаю, что все женщины могут это сказать. Так что, если мне на самом деле ничего от тебя не нужно, то я не вижу в нем смысла. Секс меня действительно не волнует, я к нему равнодушна", — сказала она своей подруге Эмили Ратаковски

Ратаковски возразила, что ей как раз секс нравится. На что Джулия Фокс ответила: "А я ненавижу. И могу обойтись без него. Мне это нравится и меня это устраивает".

[ + – ] Джулия Фокс до знакомства с Канье Уэстом Фото: Instagram daniellelevitt

Ранее Джулия Фокс рассказывала в интервью, что во время ее работы доминатрикс ей приходилось играть разные роли, такие как "злая учительница, властная мать, монахиня или медсестра".

И хоть в этой работе было много минусов, Джулия вынесла из нее и позитивный опыт. По ее словам, работа в БДСМ научила ее самоуважению, ведь мужчины относились к ней, как к богине.

"Мои клиенты обожали меня — буквально позволяли мне мочиться на них и делать все, что я хотела. А потом, вдобавок ко всему, они платили мне, приносили подарки и обращались со мной как с чертовой богиней. Я была ошарашена. Всю мою жизнь мужчины обращались со мной как с дерьмом, поэтому я не знала, что бывает иначе", — признавалась Фокс.

Напомним, Джулия Фокс попала на передовицы таблоидов из-за своих коротких отношений с 45-летним Уэстом, которые начались в канун Нового года в 2021 году. Но бурный роман угас всего два месяца спустя, в феврале 2022 года. И Джулия призналась, что он негативно повлиял на ее карьеру в кино – хоть она и стала медийной личностью, но предложений стало меньше.