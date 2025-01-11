Задержали прямо во время тренировки: футболиста обвинили в записи интимного видео, — Sun

По информации журналистов, двое офицеров в форме вышли на поле во время тренировки. Допрос футболиста длился шесть часов.

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Футболиста английской премьер-лиги арестовали на тренировочном поле по подозрению в создании видео сексуального характера без согласия партнерши. Об этом пишет британский таблоид The Sun. Имя игрока и клуб, за который он играет, журналисты не сообщили.

Одноклубники сначала восприняли это за шутку.

"Многие звезды сначала подумали, что это была шутка, когда двое офицеров в форме вышли на поле во время тренировки. Никто не мин поверить. Игроки стояли с открытыми ртами. Никто не понимал, что происходит", — заявил журналистам источник в клубе.

Полиция изъяла два телефона и проверила их на наличие фото- и видеозаписей. Допрос футбольной звезды длился шесть часов. Позже его отпустили.

Накануне он вернулся к тренировкам и может сыграть в матче третьего раунда Кубка Англии уже в эти выходные.

The Sun пишет, что полиция приняла меры после того, как женщина обвинила футболиста в том, что он тайно снимал их секс, несмотря на то, что она якобы просила его не делать этого. Она рассказала друзьям, что почувствовала себя оскорбленной и униженной, когда тот выставил ее за дверь через несколько минут после интима. Кроме того, она сказала, что отказалась записывать видео интима или участвовать в групповом сексе.

В полиции сообщили, что "мужчина в возрасте 20 лет был арестован по указанному адресу по подозрению в вуайеризме".

"Было решено, что никаких дальнейших действий не будет принято из-за недостаточности доказательств", — говорится в сообщении.

Напомним, 7 января Daily Mail сообщало, что российская модель Виолетта Грачева, которой СМИ приписывали роман с полузащитником "Челси" Михаилом Мудриком, отдыхает вместе с игроком "Лидс Юнайтед" Уэстон Маккенни.