Болельщики без ума от новой 19-летней футболистки Кианы Дюфур (фото)

На девушку в социальной сети Instagram подписаны более 180 тысяч человек. Среди тех, кто лайкнул ее фотографии, есть партнер Лионеля Месси по команде "Интер Майами" Дэвид Руис.

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Новый трансфер в команде Университета Южного Миссисипи вызвал фурор в сети. Присоединение 19-летней Кианы Дюфур к женской футбольной команде стало настоящим ажиотажем в соцсетях, пишет британское издание Daily Mail.

Девушка получила стипендию в команде университета после того, как играла на полупрофессиональном уровне в Канаде.

Сама Дюфур опубликовала фотографии, на которых позирует в футболке "Южного Миссисипи", с подписью: "Благословенная и преданная. "Южная Мисс" на вершине".

Поклонники открыли ее аккаунт в Instagram, где у нее, похоже, даже есть несколько известных поклонников.

Звезда "Ювентуса" Уэстон МакКенни полюбил некоторые из ее постов в прошлом, а также питчер "Нью-Йорк Янкиз" Маркус Строман и партнер Лионеля Месси по команде "Интер Майами" Дэвид Руис.

На девушку в социальных сетях подписаны более 180 тысяч человек.

"Ого, это огромная победа для "Южного Миссисипи. Киана Дюфур привлечет много внимания к команде!", — написал один из подписчиков.

Другой добавил: "Забегая наперед, скажу, что мне нравится любая команда, за которую играет Киана Дюфур".

"Южная Миссисипи" за одну ночь перешла с футбола на самбу. Киана Дюфур меняет правила игры", — написал еще один болельщик.

А один из ее самых больших поклонников в социальных сетях написал: "Эта девушка похожа на самую горячую девушку в мире. Черт возьми".

Дюфур играет на позиции нападающего. Находясь в Квебеке, Канада, представляла Гаити на молодежном уровне.

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